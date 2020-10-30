Google Ücretsiz VPN Dönemini Başlatıyor – İşte Detaylar

Google One, 2 TB veya üzeri planına sahip aboneler için ücretsiz VPN hizmetini duyurdu. Google One nedir peki? diye soracak olursanız, yazımızın alt tarafından detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Ücretsiz Google VPN eklentisi Android, iOS, Windows 10 ve Mac için kullanıma sunulacak.

Şirket ayrıca 2 TB’den yüksek plan sahipleri için Pro Sessions özelliği sunacak. Bu oturumlar, üyelerin Google One üyeliği de dahil olmak üzere Google ürünlerini daha iyi nasıl kullanabilecekleri konusunda Google uzmanlarıyla bire bir etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyacak.

Google One VPN Nasıl Aktif Edilir?

Google One planınız varsa VPN özelliğini doğrudan alabilirsiniz. Sanal özel ağ veya VPN, veri hırsızlığına ve çevrimiçi izlemeye karşı ek bir korumadır.

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Google One’ın VPN, önce ABD’deki ve ardından diğer ülkelerdeki kullanıcılar için sunulacak. En çok dikkat çekilen özelliklerden birisi iOS, Windows ve Mac için mevcut olması. Böylece herhangi bir cihazdan kullanabilirsiniz. İkincisi ise VPN’i aile üyelerinizle Google One’ı paylaştığınız gibi paylaşabilirsiniz.

Google One nedir?

Google One, Google’ın başka avantajları da olan birinci sınıf bir depolama planıdır. 100 GB’tan başlayarak, planlar 30 TB’a kadar çıkıyor. Genellikle Google, Google Fotoğraflar aracılığıyla size 15 GB ücretsiz depolama alanı ve sınırsız yüksek kaliteli fotoğraf depolama alanı sağlar.

Ancak, bir Google One planınız varsa, alanınızın bitmesinden endişe etmeden resimlerinizi sıkıştırılmamış orijinal çözünürlükte yedekleyebilirsiniz. Depolama dışında Google One, Google hizmetlerini kullanırken yardıma ihtiyacınız olursa Google uzmanlarına doğrudan erişim sağlar.

Buradaki bir başka güzel şey de bu planı ailenizle paylaşabilmeniz. 5 kişiye kadar aile üyesi ekleyebilir ve onlara ek Google Drive depolama alanı verebilirsiniz.

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