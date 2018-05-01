Google ve Fitbit yeni akıllı saatler için güçlerini birleştirdi!

EconomicTimes‘da yayınlanan haberde Google ve Fitbit‘in (fitness izleyicilerinin kullanıcı sağlığı verilerini iyileştirmek için) bir araya geldiğini söyledi.

Fitness izleyicisi yapımcısı cihazlarında Pazartesi gününden itibaren sağlık verilerini doktorlar ve hastaneler tarafından kullanılan elektronik tıbbi kayıtlara (EMR) doğrudan iletmek için Google‘ın Sağlık Hizmeti API’sini uygulayacağını duyurdu.

Nihai amaçları doktorlara hastaları hakkında daha kapsamlı bilgi sağlamak ve böylece ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bakım almaları olacak. Sağlık verilerinin sürekli akışı, doktorların hastalıkları kolay teşhis etmesine ve buna göre tepki vermesine yardımcı olacak. En azından bu şirketler böyle olacağını umuyor.

Kurucu ortak ve Fitbit’in CEO‘su James Park;

“Google ile çalışmak, işimizi nasıl ölçeklediğimizi değiştirmemize olanak tanıyarak daha fazla insana daha hızlı ulaşmamıza olanak tanırken aynı zamanda kullanıcılarımıza ve sağlık sistemimize sunduğumuz deneyimi geliştirmemize olanak verecek. Bu işbirliği ile gelecek nesil sağlık hizmetleri ve giyilebilir ürünlerin bağlantısı için olan inovasyon hızı artacak.” diyor.

Her iki şirketin de son zamanlarda sıkıntıları oldu. Bu da Fitbit‘in Samsung‘a, Apple‘a ve diğer akıllı saat yapımcıları cephesinde biraz havasını kaybetmesi ve Google‘ın da Android Wear‘ı watchOS ve Tizen‘e uygun bir alternatif haline getirememesinden kaynaklandı. Ancak bu yeni ortaklık ile iki şirketin gücü birleşerek daha kaliteli ve daha iyi işlerin geleceğinin bir göstergesi olabilir.