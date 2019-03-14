Ana Sayfa İpucu Google+ Verilerinizi Nasıl İndirirsiniz?

Google+ Verilerinizi Nasıl İndirirsiniz?

Kısa bir süre kapatılacak olan Google+ üzerindeki verilerinizi nasıl indirirsiniz? İşte bunun için kısa bir rehber oluşturduk...

By Muhammed Arslan

-

3
0
Google+ Verilerinizi Nasıl İndirirsiniz?

Google+, Google’ın başka bir sosyal ağ oluşturma konusundaki başarısız girişimi – yakında kapanıyor. Aslında Ağustos ayında kapatılması planlanan hizmet, Google’a göre, iki ayrı veri sızıntısı nedeniyle 2 Nisan’da kaldırılacak.

Google, bir nevi bu sosyal ağın bir başarı olmadığını kabul etti. Ancak hala sadık bir kullanıcı tabanına dair bazı söylentiler var. Birçok kullanıcı şimdi nereye gidileceğini bulmak için çabalıyor.

İster sadık bir kullanıcı olun, ister aylar önce veya birkaç yıl önce gönderimden vazgeçmişseniz, site tamamen kaybolmadan önce gönderilerinizin, fotoğraflarınızın, yorumlarınızın ve diğer içeriklerin bir kopyasını almak isteyebilirsiniz.

Zor bir iş değil. Süreci kolaylaştırmak için geliştirilmiş uygulamalar var (örneğin, üçüncü taraf uygulaması Google+ Exporter gibi) ve resmi araç olan Google Takeout oldukça iyi çalışıyor. Burada Google Takeout üzerinden veri indirme işlemini göstereceğiz.

Google+ Verilerini İndirme İşlemi

İlk olarak Google hesabınıza giriş yapmanız gerekmetedir. Daha sonrasında Takeout işlemine giriş yapacağız. İngilizce olması kafanızı karıştırmasın. Sol tarafta Veri ve Kişiselleştirme seçeğine tıklayın. Verilerinizi indirme, silme veya verileriniz için bir plan oluşturun bloğuna ulaşana kadar sayfayı kaydırın.

Google+ Verilerinizi Nasıl İndirirsiniz?

Burada doğrudan Google’ın tüm verilerinizi indirmeye davet ettiği yeri göreceksiniz. Bu blokta Verilerinizi indirin kısmına tıklayın. İndirebileceğiniz verilere sahip uzun Google hizmetleri listesi biraz zor olabilir. Ancak her bir hizmetin sağındaki geçişler, indirmek istediğiniz bölümleri seçmenize izin verir.

Google+ Verilerinizi Nasıl İndirirsiniz?

Aslında, sayfaya gittiğinizde hepsi değişecek. Google’a koyduğunuz her şeyi indirmek istemediğiniz sürece, en iyi stratejiniz, hepsini devre dışı bırakacak olan Tüm Seçimlerini İptal Et düğmesine tıklamaktır.

Daha sonra sadece gerçekten indirmek isteyenler arasında geçiş yapabilirsiniz. Her servisi açarken, bazı geçişlerin solundaki küçük aşağı oka dikkat edin. Bu oklar, verilerinizin indirilmesini istediğiniz biçimde seçebileceğinizi belirtir. Veri türüne bağlı olarak değişecektir. Seçimlerinizin ne olduğunu görmek için oka ya da Birden Fazla Seçim kısmına tıklayın.

Google+ Verilerinizi Nasıl İndirirsiniz?

İndirmek istediğiniz formatlanmış dosyaları seçtikten sonra, hala vereceğiniz bazı kararlar vardır. Dosyalarınızı zip veya tgz sıkıştırma biçiminde indirebilirsiniz. Arşiv dosyalarınızın maksimum boyutunu da seçebilirsiniz. Arşivin daha büyük olduğu ortaya çıkarsa, veriler birkaç dosyaya bölünür.

Google+ Verilerinizi Nasıl İndirirsiniz?

Herhangi bir arşiv dosyası için maksimum 50GB’dir. Ancak 2 GB’den daha büyük bir boyut seçerseniz, bir uyarı alırsınız: “2 GB’dan büyük zip dosyaları zip64’te sıkıştırılır. Daha eski işletim sistemleri bu dosya biçimini açamayabilir. Zip64 dosyalarını açmak için kullanılabilecek harici uygulamalar var. “

Önceki İçerikEn İyi Online Fotoğraf Depolama Servisleri
Sonraki İçerikAsus Zenfone Max Shot ve Max Plus M2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

İlgili Haberler

İpucu

Windows 10 İçin En İyi Programlar

Sürekli güncellenene Windows 10, kendi uygulama mağazasında binlerce ücretli ücretsiz uygulamayı barındıryor. Bu makalemizde de sizlere Windows 10 için en iyi programlar hangileri bunun...
Devamını Oku
İpucu

En İyi Kodi Film Eklentileri 2019

Kodi'yi daha önce duydunuz mu? Kodi, kendi içerisinde ücretsiz film izleme, video akışı sunma, müzik çalma gibi özellikleri barındıran ücretsiz bir medya platformudur. Yabancı...
Devamını Oku
İpucu

Telefon Kapalıyken Alarm Çalar mı?

Akıllı telefonların birbirinden üstün birçok özelliği var. Gelişmiş kameralar, başarılı işlemciler, üst düzey performans gösteren görüntü teknolojileri ve daha birçok yenilik. Tüm bunlar bir...
Devamını Oku
İpucu

Akıllı Telefon Olmadan Whatsapp Kullanmak

Akıllı telefon olmadan Whatsapp kullanmak ya da iki farklı Whatsapp hesabı kullanmak uzun zamandır oldukça popüler olan bir yaklaşım. Aslında bu durum herhangi bir...
Devamını Oku
İpucu

Batarya Virüsü Temizleme

Akıllı telefonlar, aktif internet bağlantısı ve uygulama kullanabilme ayrıcalıkları nedeniyle sürekli olarak virüse ve tehlikeye açık teknolojik cihazlar. Çevrimiçi kullanılabilen her cihaz için bunu...
Devamını Oku
İpucu

Pinterest’ten Trafik Çekme

Sosyal medya uygulamaları giderek popülerliğini arttırmakta. Facebook, Twitter, Instagram derken bu alanda yükselen yıldızlardan birisi de Pinterest sitesi. Diğer sosyal medya sitelerine göre biraz...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
Asus Zenfone Max Shot ve Max Plus M2 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri
Akıllı Telefon

Asus Zenfone Max Shot ve Max Plus M2 Tanıtıldı – Fiyatı...