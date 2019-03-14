Google+ Verilerinizi Nasıl İndirirsiniz?

Google+, Google’ın başka bir sosyal ağ oluşturma konusundaki başarısız girişimi – yakında kapanıyor. Aslında Ağustos ayında kapatılması planlanan hizmet, Google’a göre, iki ayrı veri sızıntısı nedeniyle 2 Nisan’da kaldırılacak.

Google, bir nevi bu sosyal ağın bir başarı olmadığını kabul etti. Ancak hala sadık bir kullanıcı tabanına dair bazı söylentiler var. Birçok kullanıcı şimdi nereye gidileceğini bulmak için çabalıyor.

İster sadık bir kullanıcı olun, ister aylar önce veya birkaç yıl önce gönderimden vazgeçmişseniz, site tamamen kaybolmadan önce gönderilerinizin, fotoğraflarınızın, yorumlarınızın ve diğer içeriklerin bir kopyasını almak isteyebilirsiniz.

Zor bir iş değil. Süreci kolaylaştırmak için geliştirilmiş uygulamalar var (örneğin, üçüncü taraf uygulaması Google+ Exporter gibi) ve resmi araç olan Google Takeout oldukça iyi çalışıyor. Burada Google Takeout üzerinden veri indirme işlemini göstereceğiz.

Google+ Verilerini İndirme İşlemi

İlk olarak Google hesabınıza giriş yapmanız gerekmetedir. Daha sonrasında Takeout işlemine giriş yapacağız. İngilizce olması kafanızı karıştırmasın. Sol tarafta Veri ve Kişiselleştirme seçeğine tıklayın. Verilerinizi indirme, silme veya verileriniz için bir plan oluşturun bloğuna ulaşana kadar sayfayı kaydırın.

Burada doğrudan Google’ın tüm verilerinizi indirmeye davet ettiği yeri göreceksiniz. Bu blokta Verilerinizi indirin kısmına tıklayın. İndirebileceğiniz verilere sahip uzun Google hizmetleri listesi biraz zor olabilir. Ancak her bir hizmetin sağındaki geçişler, indirmek istediğiniz bölümleri seçmenize izin verir.

Aslında, sayfaya gittiğinizde hepsi değişecek. Google’a koyduğunuz her şeyi indirmek istemediğiniz sürece, en iyi stratejiniz, hepsini devre dışı bırakacak olan Tüm Seçimlerini İptal Et düğmesine tıklamaktır.

Daha sonra sadece gerçekten indirmek isteyenler arasında geçiş yapabilirsiniz. Her servisi açarken, bazı geçişlerin solundaki küçük aşağı oka dikkat edin. Bu oklar, verilerinizin indirilmesini istediğiniz biçimde seçebileceğinizi belirtir. Veri türüne bağlı olarak değişecektir. Seçimlerinizin ne olduğunu görmek için oka ya da Birden Fazla Seçim kısmına tıklayın.

İndirmek istediğiniz formatlanmış dosyaları seçtikten sonra, hala vereceğiniz bazı kararlar vardır. Dosyalarınızı zip veya tgz sıkıştırma biçiminde indirebilirsiniz. Arşiv dosyalarınızın maksimum boyutunu da seçebilirsiniz. Arşivin daha büyük olduğu ortaya çıkarsa, veriler birkaç dosyaya bölünür.

Herhangi bir arşiv dosyası için maksimum 50GB’dir. Ancak 2 GB’den daha büyük bir boyut seçerseniz, bir uyarı alırsınız: “2 GB’dan büyük zip dosyaları zip64’te sıkıştırılır. Daha eski işletim sistemleri bu dosya biçimini açamayabilir. Zip64 dosyalarını açmak için kullanılabilecek harici uygulamalar var. “