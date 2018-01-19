Bu hafta başlarında TP-Link, Google Cast‘in içeriği diğer donanıma yaymasının Wi-Fi bağlantısının kesilmesine neden olduğunu keşfetti. Bu sorunları gidermek için kullanıcının yönlendiricisini yeniden başlatması gerekiyordu. Perşembe günü itibarıyla Google, bir Google Play Hizmetleri güncellemesi ile bir düzeltme yayınladı.

Google’a göre konu, Android telefonlarındaki Cast yazılımı yanlışlıkla ağ üzerinden çok fazla miktarda ağ trafiği gönderdiğinde ortaya çıkıyor; bu bazen yönlendiricinin kilitlenmesine neden oluyor ve bu da yeniden başlatma gereksinimini yaratıyor. ASUS, Linksys, Netgear, TP-Link ve Synology markalarının ürünlerinin kilitlenmesine neden olduğu Routers tarafından bildirildi.

Başlangıçta, TP-Link, Archer C1200 modelinin sorununu hafifletmek için bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bununla birlikte, Google’ın Play hizmetlerini güncellediği için bu çözüme artık ihtiyaç kalmadı.

APKMirror aracılığıyla manuel olarak indirebileceğiniz bir APK olmasına rağmen, Google’ın sizi meşru kanallar aracılığıyla gönderene kadar beklemek en iyisi.