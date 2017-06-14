Google, yaklaşık 1 milyon Pixel akıllı telefonu sattı

Google, satılan akıllı telefon sayısını resmen açıklamıyor ve özellikle de rahatsız edici olan Pixel akıllı telefonlarda.

Bununla birlikte Play Store, Google’ın kaç tane Pixel ve Pixel XL telefon sattığına dair oldukça doğru bir tahmin sunuyor.

Google’ın Play Store‘u uygulama yüklemeleri için bir dizi numara verir ve Pixel Launcher uygulaması için bu sayı 500.000 – 1.000.000‘dan 1.000.000-5.000.000 aralığına geçer ve bu da Google’ın piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık 1 milyon Pixel akıllı telefonu sattığını gösterir.

Pixel Launcher, Pixel telefonlarına özeldir (sayılar Pixel C tableti hariç rakamları içerir), bu sayının satışa sunulan telefonların sayısıyla mükemmel şekilde eşleşmesi gerekir.

Google büyük olasılıkla ilk kendi akıllı telefonunun yaklaşık 1 milyonunu satmıştır. Büyük çocuklarla mücadele etmek için neredeyse yeterli olmasa da, ilk denemede fena sayılmazlar.

Bu arada Pixel 2 tanıtıldığında ilgi çekecektir.