Google Yeni Masaüstü Aplikasyonu İle Fotoğraf Kaybına Son

Google‘ın bu yeni masaüstü uygulamasıyla bir daha asla fotoğrafınızı kaybetmeyin.

Google Fotoğraflar, herhangi bir şirketin oluşturduğu en iyi çevrimiçi hizmetlerden biridir. Herhangi bir fotoğraf ve videoyu telefonunuzdan firmanın çevrimiçi sunucularına kaydedebilir ve İnternet bağlantısıyla başka herhangi bir yerden erişebilirsiniz. Bu resimleri bir yerde saklamanın kusursuz bir yoludur, kaybolmayacak veya silinmeyeceklerdir. Bugün, bu işlem Windows PC veya Mac kullanan insanlar için daha kolay oldu.

Teknoloji devinin sunduğu yeni bir masaüstü uygulaması, fotoğraflarınızı herhangi bir karışıklık olmadan Fotoğraflar ve Drive ile yedekleyecektir. Uygulamayı yükleyin, Google hesabınızla oturum açın ve fotoğrafların nerede olduğunu söyleyin ve işlem tamam. Bu, yalnızca fotoğraf yedekleme için Drive uygulamasını kullanan ve Fotoğraflar’a taşımayı sürdüren kullanıcılar için harika bir yer.

Uygulamayı, Drive ile tam iki yönlü senkronize etmek için de kullanabilirsiniz; bu nedenle, mevcut Drive masaüstü uygulaması için tam bir yedektir. gerek yok.