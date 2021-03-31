Google Yeni Pixel Buds A Kulaklığı Üzerinde Çalışıyor!

Dünyanın bir numaralı arama motoru Google, sadece bir arama motoru değil aynı zamanda birçok teknolojik alan kendisini gösteren bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin en son üzerinde durduğu ancak sonradan stüdyolarını kapattığı Google Stadia‘dan sonra şimdi de Pixel Buds A kulaklıklarını sunmaya hazırlanıyor.

Şirket bu yeni kulaklığını diğer rakip modellerine göre daha fazla özellik ile donatmayı düşünüyor ve en önemlisi de birçok özelliğine rağmen kulaklığı uygun fiyatlı bir şekilde satışa sunacak. Bugün yayımlana bir rapora göre Google‘ın Pixel Buds A adında yeni bir kulaklık üzerinde çalıştığı doğrulandı.

Pixel Buds A, yeni Pixel telefonları gibi daha iyi bir tasarım yapısıyla geliyor. Ayrıca yeni kulaklığın renkleri amiral gemisi Pixel akıllı telefon ile hemen hemen aynı olacak. Bu renkler arasında Beyaz, Orman Yeşili yer alıyor. Yeni kulaklık dokunmatik kontrol ile Google Asistan‘a anında erişim sağlayabilecek.

Ayrıca cihazın canlı bir şekilde çeviri yapması yeni kulaklığın üst düzey özelliği olacak. Bilindiği üzere Google‘ın geçtiğimiz haftalarda, GPQY2 model numarasıyla bir çift kablosuz kulaklık için FCC sertifikası aldığı ortaya çıkmıştı. Şirketin yeni kulaklığını “Made by Google” etkinliğinde 2021 yılının sohbaharında sunması bekleniyor.