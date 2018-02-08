Hemen hemen her alanda kendisini göstermeye başlayan Google, bu yıl beklenen adımlardan birini atmış oldu ve HTC’nin mobil bölümünü tamamen satın aldı. Google’ın HTC mobil bölümünü satın almış olması, akıllı telefon pazarına yöneleceğini, daha doğru ifadeyle çok daha fazla önem göstereceğini ortaya çıkarmış oldu. Bir yandan internet dünyasında bir yandan da genel teknoloji alanında yoluna devam eden firmanın, şimdi ise Yeti projesiyle beraber oyun sektörüne gireceği ortaya çıktı. Proje detaylarına bakacak olursak, Google kendi oyun konsollarını sunacak.

Yeti Oyun Konsolları Geliyor

İlk olarak firmanın 2015 yılında geliştirmeye başladığı bir oyun konsolu olarak ortaya çıkan Google Yeti oyun konsollarının, geliştirme sürecini tamamlamaya başladığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre firmanın yeni oyun konsollarının satışına kısa süre sonra başlanacak. Konsollar üzerinde sunulacak olan sistemin nasıl olacağı kısmında ise pek bir detay paylaşımı yapılmış değil.

Fakat gelen bilgilere bakacak olursak, Google daha çok işin sosyal kısmına ağırlık verecek. Bunun için Yeti oyun konsollarının beraberinde bir canlı yayın sistemiyle beraber geleceği belirtiliyor. Kullanıcıların oyun canlı yayınlarını direk olarak yapabilecekleri bir Google sisteminin kullanıma alınacağından söz ediliyor. Konsollar hakkında bilin en nadir detaylardan birisinin bu olduğunu belirtelim.

Bunun dışında Sony ve Microsoft gibi pazarın büyük rakiplerine karşı fiyat konusunda rekabet edilmesi bekleniyor. Yeti oyun konsollarıyla beraber sanal gerçeklik sistemin sunulan sistem sunulabilir. Piyasaya göre çok daha ucuz bir ürün satışa çıkarıp, bu ürünün fiyat performansı ile kendisini kanıtlaması gibi bir olay söz konusu olabilir.

Oyun desteğinin bu durumdan nasıl etkileneceği konusunda yorum yapmak da oldukça zor. Henüz tanıtım tarihi açıklanmayan Google Yeti oyun konsolları için bir genelleme yapacak olursak, uygun fiyatlı ancak kullanışlı bir oyun konsolu serisi beklenmekte.

Tabii ki söz konusu oyun performansı olacak olursa, Sony ve Microsoft oyun konsollarını aratmayacak sistemler bekliyoruz. Bunlar için Google’ın açıklamaları takip etmek gerekiyor. Google yeni bir açıklama yaptığında ya da konsollarla ilgili görsel paylaşımları yaptığında, haberimizi güncelleyeceğiz.