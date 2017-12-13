Aralık ayı gelince Google bey geleneksel olarak yaptığı Google Yılın Arama Trendleri 2017 videosunu yayınladı. Google Yılın Arama Trendleri 2017 videosunu bu yılın gündem olaylarını işaret ederek hazırlamış. İçerisinden oldukça dokunaklı sosyal mesajlar bulunan bir video yapmışlar. Myanmar’daki mülteci krizi, Houston eyaletini vuran kasırgalar, #MeToo hareketi ve birçok sivil ayaklanmayı içeren bir video olmuş. Açıkçası kaliteli de bir kurgu yapmışlar.

Google‘da en çok yapılan ilk beş aramada iPhone 8 ve iPhone X modellerini içeriyor. Teknolojisi kategorisinde ise en çok aranan kelime olarak 10 milyon adet satan Nintendo Switch olduğu görülüyor.

Google‘da genel anlamda ise en çok aranan kelimeler hep “how” yani Türkçe meali ile “nasıl” kelimesiyle başladı. İçlerinde en dikkat çekici ve dokunaklı olanı ise bence “Nasıl mültecilere yardım edebilirim?” araması oldu.

Siz de videoyu izledikten sonra enteresan bulduğunuz arama kelimesini yorum atarak bizlerle paylaşın. İyi seyirler.