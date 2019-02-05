Google'dan Dev Adım! İşitme Engeller İçin Yeni Uygulamalar

Google, Android için iki yeni uygulama geliştirdi. Diğer uygulamalara karşın olağanüstü denilebilecek düzeyde güzel uygulamalar. Çünkü bu uygulamalar işitme engellilere yardımcı olmak için özel olarak tasarlandı. İsimleri Live Transcribe ve Sound Amplifier.

Live Transcribe uygulaması, dış dünyadaki konuşmaları dinleyerek, telefonun mikrofonu sayesinde cümleleri eş zamanlı olarak telefonun ekranına yansıtır. Live Transcribe şu anda 70’in üzerinde dilde ve lehçede mevcuttur. Ayrıca konuşmak istemeyen veya konuşamayan kullanıcılar için bir klavye eşliğinde iki yönlü konuşma olanağı sağlar.

Ayrıca harici bir mikrofon kullanarakta daha kaliteli ses dönüşümü sağlanabiliyor. Bununla birlikte, ayarların erişilebilirlik iznine ihtiyacı vardır ve kullanıcılar gezinme çubuğundaki erişilebilirlik düğmesinden Live Transcribe’ı kullanmaya başlayabilir.

Sound Amplifier ise, sesin daha da net olmasını sağlar. Ortamda bulunan sesleri filtrelemek, güçlendirmek ve yükseltmek için Android akıllı telefonunuzdaki kablolu kulaklıklarla kullanabilirsiniz.

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Sessiz denilebilecek kadar kısık sesleri artırabilir, yüksek sesleri ise orta durumda bırakır. Basit sürgü ve geçişlerle rahatsız edici arka plan gürültüsünü en aza indirmek için ses geliştirme ayarlarını özelleştirebilir ve gürültü azaltma uygulayabilirsiniz.

Sound Amplifier, uygulamasına şu anda Play Store üzerinden ulaşmak mümkün. Ama Android 9 Pie veya sonraki bir sürümü çalıştıran telefonu destekler. Buna karşılık Pixel 3‘e önceden yüklenmiş olarak gelir.

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Live Transcribe, ise hala geliştirilme aşamasında. Ancak bir beta sürümü ile Play Store aracılığıyla dünya çapındaki kullanıcılara yavaş yavaş yayılıyor. Aşağıdaki indirme linklerinden uygulamalara ulaşabilirsiniz.

Sound Amplifier indirmek için Tıklayınız!

Live Transcribe indirmek için Tıklayınız!