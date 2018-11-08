Google'dan Geliştiricileri Sevindirecek Haber!

Kullanıcılara ve Android geliştiricilerine, tüm cihazlarda Uygulama uyumluluğunu sağlamak için daha fazla kontrol sağlamak amacıyla Google, Android sistemine yeni Uygulama İçi Güncelleme API‘sı ekledi.

Google bu gün Android Geliştirici Zirvesi‘nde yeni geliştirici araçlarını ve özelliklerini tanıttı. En son ki yaptıkları geliştirmelere Uygulama İçi Güncelleme API‘sında (In-app Updates API) yaygın olarak istenen özellikleri ekledi.

Yayınlanan yeni API, geliştiricilere, uygulamaları güncelleştirmek için iki yeni yol sunar: esnek ve doğrudan. Esnek uygulama güncelleme işlevi, uygulamalar kullanılırken bile güncellemenin arka planda devam etmesini sağlar. Arka planda inen güncelleme yüklenir ancak uygulamayı yeniden açtığınızda uygulanmış olur.

Doğrudan yüklenen güncelleme ise, kullanıcılara uygulamalarını zorla güncellemek için tam ekran güncelleme mesajı verir. Bu da, kullanıcı bir uygulamayı başlattığında kullanmadan önce onu güncellemek zorunda olduğunu gösterir.

Google ayrıca yeni uygulama türlerini kolayca benimsemeye olanak veren Anlık keşfetme özelliğini de ekledi. Anlık olarak deneyin sınırını ise 10 MB’a yükseltmiştir.

Yeni güncelleme API’sı on yıldır beklenilen katlanabilir telefonlar için bir taban güncellemesi özelliğini de destekler. Güncellemenin henüz resmi olarak yayınlanmamış olması API geliştiricileri tarafından sabırsızlıkla beklenilen bir olay haline gelmiştir.