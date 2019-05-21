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Google’dan Huawei’ye Son İyilik! Şirketler Ayrılıyor

Huawei’nin ABD Ticaret Departmanı tarafından alım satımı yasak olan şirketler listesine eklenmesi, Google'ın Huawei'den desteğini çekmesine neden oldu...

By Muhammed Arslan

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Google'dan Huawei'ye Son İyilik! Şirketler Ayrılıyor

Google, yaklaşmakta olan Huawei telefonlarının Google desteğini alamayacaklarını dün onayladı. Arama motoru devinin bu kararı almasındaki temel sebep ise, Huawei’nin ABD Ticaret Departmanı tarafından alım satımı yasak olan şirketler listesine eklenmesi oldu.

Yeni bilgiler, ABD’nin yasağı 90 gün geciktireceğini gösteriyor. Bu da Android işletim sistemi güncellemelerinin mevcut Huawei ve Honor telefonlara ulaşabileceği anlamına geliyor.

Reuters’e göre, geçici 90 günlük lisans süresi boyunca, Huawei, ABD şirketleri tarafından üretilen ek yazılımları mevcut ağları korumak ve ayrıca mevcut Huawei cihazları için yazılım güncellemeleri sağlamak amacıyla satın alabilir.

Huawei ekipmanına bağlı telekomünikasyon sağlayıcıları için, yasaklamadaki gecikme, başka düzenlemeler yapmalarına zaman sağlayacak. ABD Ticaret Bakanlığı, yasağın 90 günden daha uzun süre ertelenip ertelenmeyeceğini gözden geçireceğini söyledi.

Google'dan Huawei'ye Son İyilik! Şirketler Ayrılıyor

90 gün boyunca, Huawei şu anda mevcut akıllı telefonlar ve tabletler için yazılım güncellemelerini Google ile sertifikalandırabilir. Huawei’nin alt markası Honor’u bu durum çok iyi kurtardı. Çünkü Londra’da düzenlenecek olan etkinlikle Honor 20 ve Honor 20 Pro amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürecek.

Honor 20 ikilisi ve Mate X katlanabilir akıllı telefonunun sahipleri, zaten son Google güncellemelerini kullanabilecekler. Ancak, gelecek yılın bu yıllarında piyasaya sürülen cihazlar için bu durum hala net değil. Yasak, dünya devi olma yolunda ilerlemelerine bir engel olarak kalacak gibi duruyor…

KaynakReuters
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