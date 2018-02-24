Google'dan Pixel 2 Pil Boşalma Sorunu Hakkında Açıklama

Geçtiğimiz hafta Pixel 2 Şubat güncellemesi zayıf pil ömrü ve cihaz aşırı ısınması gibi bazı ciddi sorunlara yol açtı. İyi olan şey ise bugün Google kullanıcılardan gelen bu raporları araştırmaya başladı.

İşte bir şirket çalışanının bu sorunları tartışan bir Google forum konusunda söyledikleri:

“Bu sorun ile ilgileniyoruz ve bir an önce çözüme kavuşturmak istiyoruz. Hatalar için özel olarak hataları yaşayanları bilgilendireceğim. Lütfen hata alan kullanıcılara göndereceğim e-postalarım için gözünüzü açık tutun!”

Bu çevrimiçi topluluklara ayrıntılı bir şekilde göz atarsanız, bu tür sorunlarla karşı karşıya kalmadıklarını söyleyen bazı kullanıcılar da görebilirsiniz. Ancak sayıları şikayet edenlere kıyasla oldukça az görünüyor.

Cihaz güvenlik modunda kullanılırken bile birçok kişi bu sorunları doğruladı. Bu nedenle üçüncü taraf uygulamalarının suçlu olma ihtimali açık bir şekilde ortadan kaldırılmıştı.

Google Pixel 2 zayıf pil ömrü sorunu için şu an herhangi bir zaman çizelgesi henüz yok. Etkilenen tüm kullanıcılar şu anda hata raporlarını şirketle paylaşabilir. Şirket özel olarak herkesle ayrı ayrı ilgileneceğini belirtmiş. Buna ne kadar inansak bilemiyoruz ancak yapılan son açıklama bunu söylüyor.

Bu tür sorunlar oldukça kritik sorunlardır; bu nedenle Google‘ın bunları hızlı bir şekilde düzeltmesini umuyoruz.