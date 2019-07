Google’dan Yeni Galeri Uygulaması – Google Gallery Go Yayında!

Bir fotoğraf paylaşım ve depolama hizmeti olan Google Fotoğraflar, 2015 yılında piyasaya sürüldü. Yıllar içinde sürekli olarak güncellemelerle yeni özellikler kazanıyor. Bugün daha da genişleyen Google, Google Fotoğraflar’ın en iyi özelliklerinin çoğuna sahip olan ve fotoğrafları çevrimdışı düzenlemeye de yarımcı olan yeni ve hafif bir uygulama Google Galley Go‘yu piyasaya sürdü.

Üçüncü “Google for Nigeria” etkinliğinde, Google yeni Gallery Go uygulamasını duyurdu. Gallery Go çevrimdışı çalışıyor ve kullanıcıların fotoğraflarını bulmasına, düzenlemesine ve yönetmesine yardımcı oluyo.

Ayrıca, Google Fotoğraflar uygulamasının en önemli özelliklerine de sahip olduğu için kullanım konusunda herhangi bir eksiklik hissetirmez. Uygulama sadece 10 MB boyutunda. Fotoğraflarınızı organize etmek, otomatik olarak geliştirmek için makine öğrenimini kullanıyor.

Google, sürekli olarak interneti kesilen, kopan ya da kısacası güvenilir bir internet bağlantısına sahip olmayan kullanıcılar için tasarlandığını söylüyor. Uygulama “GO” etiketile geliyor. Bunun sebebi ise Google’ın Android Go ile işletim sistemi düzeyinde benzer özelliklerinden olmasından kaynaklı olduğu iddia ediliyor.

Google Galert Go uygulaması, bugün Android 8.1 (Oreo) veya daha üst android işletim sistemleri için indirilebilir durumda. Google Play Store’dan indirmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.