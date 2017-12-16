Google, Ağustos ayında yeni ARCore‘u resmi olarak piyasaya sunduğunda, teknoloji devinin Tango AR‘dan vazgeçmesi sadece bir zaman meselesiydi. Gerçekten de, şirketin eski AR platformu artık 1 Mart’ta arttırılmış veya başka bir gerçek olamayacak.

Tango, proje grubunun resmi Twitter hesabından basit bir tweet ile başlatıldı:

We’re turning down support for Tango on March 1, 2018. Thank you to our incredible community of developers who made such progress with Tango over the last three years. We look forward to continuing the journey with you on ARCore. https://t.co/aYiSUkgyie — Tango (@projecttango) December 15, 2017

Google’ın ARCore için geliştirici önizlemesi 2 yayınladığında Tango’nun ortadan kalktığı haberi geldi. Google, önümüzdeki aylarda “100 milyondan fazla cihazın desteğiyle v1.0’yı başlatmayı umduğunu” söyledi.

Tango ilk ortaya çıktığında, bir IR projektörü, hareketli kamera ve uçuş saatini mobil cihazlara ölçen bir kamera sözü verdi. AR etkileyiciydi, ancak maalesef onu kullanan ilk cihaz olan bir Lenovo Phab 2 akıllı telefon bu teknoloji için en iyi vitrin olmadı. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen ASUS ZenFone AR, Tango’yu hayata geçirdi.

ARCore, Tango’ya kıyasla büyük bir gelişme olduğunu kanıtladı ve bugüne kadar sadece Pixel telefonlarında ve Samsung Galaxy S8‘de mevcut. Ancak Google‘ın, LG, ASUS ve Huawei gibi şirketlerden ileri teknoloji konusunda taahhütleri var ve bu yeni platformun şimdiye kadar olan Tango’dan daha yaygın olarak kabul görmesini sağlıyor.