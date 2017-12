Google, Ağustos ayında yeni ARCore‘u resmi olarak piyasaya sunduğunda, teknoloji devinin Tango AR‘dan vazgeçmesi sadece bir zaman meselesiydi. Gerçekten de, şirketin eski AR platformu artık 1 Mart’ta arttırılmış veya başka bir gerçek olamayacak.

Tango, proje grubunun resmi Twitter hesabından basit bir tweet ile başlatıldı:

We’re turning down support for Tango on March 1, 2018. Thank you to our incredible community of developers who made such progress with Tango over the last three years. We look forward to continuing the journey with you on ARCore. https://t.co/aYiSUkgyie

— Tango (@projecttango) December 15, 2017