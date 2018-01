Bugün Google yeni Gboard Go klavyesini Android Oreo 8.1 sürümü için yayınladı. Geçtiğimiz günlerde Google‘ın Android uygulamaları ile ilgili “Go” programını başlattığını söylemiştik. Daha az bellek ve mobil veri kullanan Go uygulamalar gelişmekte olan piyasalarda olanları hedef alıyorlar. YouTube Go 10 milyondan fazla yüklemeyle başarı elde etti. Bir sonraki uygulama Google klavyesiydi; Gboard Go. Uygulama şu anda Android 8.1 cihazları için kullanılabilir.

Gboard Go normal uygulamayla neredeyse aynı görünüyor ancak GIF arama, çıkartmalar ve tek el modu gibi bazı özellikleri barındırmıyor. Kullanıcılara göre Gboard Go orijinal Gboard uygulamasının neredeyse yarısı kadar RAM kullanıyor ve bu da çok beğenilmesinin en büyük nedeni olabilir.

APK Mirror sitesine göre klavye uygulaması yalnızca Google Play‘de en son Oreo olan ve düşük RAM olan telefonlar için yayınlandı. Ayrıca uygulamayı beğenmediyseniz standart Gboard‘a geri dönmek biraz zor. Yani bu hafif klavyeye geçiş yapmadan önce bir kez daha düşünün.