Google‘ın, Kod adı Fuchsia olan yeni bir işletim sistemi geliştirdiği konusunda çıkan haberlerin üzerinden bir yıldan uzun bir süre geçti. Geliştirme süreci boyunca çok az bilgi ortaya çıktı ancak son bilgiler Google’ın bir avuç cihaz üzerinde yazılımı denemeye başladığını gösteriyor.

Yeni yayınlanmış belgelerde Google, kendi Pixelbook‘u, Acer‘s Switch Alpha 12 ve Intel’in NUC’leri dahil olmak üzere Fuchsia‘yı çalıştırabilen seçilmiş cihazları listeledi. Belgede ayrıca, bu aygıtlara yazılımın nasıl yükleneceği konusunda ayrıntıları verilmekte, ancak tabii ki yükleme kısmında sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca, işletim sisteminin gelişiminde halen oldukça erken olduğu göz önüne alındığında, kesinlikle günlük kullanım için yüklenmemelidir.

Ayrıca dikkat edilmesi gereken nokta, Fuchsia için kurulum işleminin bir yerel alan ağı üzerinden iletişim kurabilen bir ‘ana makine’ ve bir ‘hedef’ makinesi gerektirmesi. Ana bilgisayar, OS’yi kurmak için kullanılan cihaz, hedef ise, Fuchsia kurulumu için tasarlanmış cihaz.

Yeni işletim sistemi konusundaki niyeti konusunda Google oldukça sessiz. Gizemli işletim sisteminin en büyük özelliği açık kaynaklı bir proje olması. Bununla birlikte, Zirkon mikro çekirdeği üzerine kurulan işletim sistemi, Linux çekirdeği üzerine kurulmuş olan Android ve Chrome OS’dan oldukça farklı. Yeni işletim sistemi ayrıca şirketin kendi ‘Escher‘ oluşturucusunu ve ‘Flutter‘ SDK’sını kullanıyor. Oluşturucu, Flutter’ın geliştiriciler için daha kolay iOS ve Android için çapraz platform kodlaması yaparken, Material Design öğelerini çiziminde ağır yüklerden sorumludur.