Google, bir süredir gizlice “Fuchsia OS” adı verilen yeni nesil işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Ancak şirketten herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Bazı raporlar Android’in yerini alabileceğini belirtirken, bazı raporlar tamamen farklı olacağını gösteriyor.

Daha öncesinde yer alan söylentiler, bu işletim sisteminin Android uygulamalarını çalıştırabileceğini belirtiyordu. Şimdi ise Google’dan bu söylentileri onaylayan tarzda yeni söylentiler gün yüzüne çıktı. 9to5Google tarafından fark edilen Android Açık Kaynak Projesi (Android Open Source Project)’ndeki yeni bir değişiklik, Fucshia’nın Android Runtime Modülü’nü kullanarak Android uygulamaları çalıştırabileceğini doğruladı.

Geçtiğimiz ay, Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) bildirisine Fuchsia OS ile ilgili iki depo eklendi. İlki “platform/prebuilts/fuchsia_sdk”. Bu, uygulama oluşturmak için kullanılacak olan Fuchsia SDK’nın önceden oluşturulmuş bir kopyasını içerir. İkincisi ise “device/google/fuchsia”. Android Emulator tarafından Fuchsia’yı çalıştırmak için kullanılabilecek bir sanal bir cihazdır.

Bu hafta ise, Android’in Gerrit kaynak kodu yönetim sisteminde paylaşılan açıklama bir değişiklik oldu. README.md dosyası, “device/google/fuchsia” deposunun ne amaçla kullanıldığını açıklamaya yardımcı olacak şekilde değiştirilmiştir. Fuchsia’nın Android uygulamalarını çalıştırmak için Android Runtime Modülü’nün özel olarak tasarlanmış bir versiyonunu kullanacağını ifade ediyor. ART’ın bu sürümü, Fuchsia’nın Android uygulamarın APK’sinin eşdeğeri olan bir .far dosyası kullanarak herhangi bir Fuchsia cihazına yüklenebilecektir.

Yeni işletim sistemi, Android’in sunduğu sınırlamaların üstesinden gelmek için sıfırdan yaratılıyor. Telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı cihazlar dahil birçok üründe çalışabileceği ifade edilmektedir. İşletim sisteminin daha güvenlini hale getirerek, sesli komutların yapay zeka boyutunda çalışmasına olanak sağlayacağı da düşünülmektedir.

Birkaç ay önce Huawei, Android akıllı telefonunun birinde Fuchsia’yı test etmek için kullandığı bildirildi. Çinli şirket yaklaşan işletim sistemini, Honor Play gibi Kirin 970 destekli cihazlarda çalıştırmaya çalışıyor.