GoPro Fusion özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı

Sanal gerçeklik bir sürü yalınlıkla geldi ancak zorluklar ana tüketiciler tarafından kabul edilmesini engelledi. HTC Vive ve Oculus Rift mükemmel VR deneyimi yaşarken, herkesin binlerce doları ya da bir VR kurulumuna yatırım yapılacak alan yok.

Samsung Gear VR ve Google Daydream View gibi Mobil VR, VR deneyimlerini kablosuz ve hareket halindeyken almanıza olanak tanımak daha heyecan vericidir. Bununla birlikte, VR hala güçlü bir donanıma ve muhtemelen yanınızda taşımayacağınız kafaya monte bir ekrana ihtiyaç duyuyor.

Benzer şekilde, orada bol miktarda 360 derece hareket kameraları var, ancak bu cihazlarda çekilen videoyu düzenlemek ve paylaşmak hala zor. GoPro Fusion, bunu yalnızca mükemmel bir donanım deneyimi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda 360 derecelik videoların gerçek zamanlı perspektifini değiştirmek için kullanıcıların video verilerini yakalamalarına olanak tanıyarak düzeltmeyi umuyor.

GoPro Fusion fiyatı ve çıkış tarihi

GoPro Fusion, Nisan 2017’de bir blog yazısı ile ilan edildi. GoPro herhangi bir fiyat bilgisi yayınlamadı, ancak 2017 yılının sonuna kadar kamerayı piyasaya sürmeyi hedefliyor.

GoPro Fusion tasarım ve özellikleri

GoPro Fusion ile yer yerinden oynayacak gibi görünüyor ve kameranın donanım özellikleri hakkında çok az bilgi var. Bildiğimiz, en önemli özellik kameranın saniyede 30 kare (fps) çözünürlükte 5.2k çözünürlüğü olması. GoPro daha yüksek fps yakalamaya olanak sağlayacak olursa bunu buradan duyuracağız ama pek sanmıyoruz.

Harici olarak, GoPro Fusion, GoPro Hero5 serisi kameralarından oldukça büyük olan kare sabuna benziyor. Ekstra boyut, GoPro’un cihaza iki kamera kullanmasına izin veriyor; Biri ön, diğeri arkada.

Fusion şirketin gri-gri-stilini Hero kameralarında bulunan küçük LCD ekranı ile koruyor. Kameranın ayrıca, GoPro’un geçmiş kameralarının aksine gövde ihtiyacını ortadan kaldıran, altta entegre ve çıkarılabilir bir montaj yeri var.

Dikkat çekilmesi gereken ilginç bir şey, kameranın üstünde üç mikrofon deliği olduğu gibi arkada ek bir boşluk olduğu görülüyor. GoPro yorum yapmaktan kaçınmasına rağmen, bu mikrofonların 360 derece videolar için yönsel ses sağlayacağını düşünüyoruz.

GoPro, su geçirmez GoPro Hero 5 ile tasarımdaki benzerlikleri, fotoğraf makinesinin suya dayanıklı olduğunu da vurgulamakla birlikte, şirket Fusion’ın su geçirmez olup olmayacağı konusunda da yorum yapmayı reddetti.

Perspektifleri gerçek zamanlı olarak değiştirme

VR hype tartışmalı geldi ve gitti, tüketicilerin yeni formata alışmaları çok sıkıntılı oldu. VR işlemek için bir ton işleme gücü gerektirir, belirli bir donanım gerektirir ve bir grup arkadaşıyla paylaşılması zordur.

GoPro, 360 derecelik VR video topluluğuna zıplamak yerine, OverCapture adıyla farklı bir yaklaşım benimsiyor. 360 derece muhteşem film için gerekenden daha fazla video verisi yakalamak veya hikayelerini perspektifteki değişikliklerle aktaran geleneksel olarak düz videolar oluşturmanıza izin vermek fantezi bir terimdir.

OverCapture ile GoPro Fusion, kamera görüntülerini her açıdan yakalarken videonun perspektifini dinamik olarak değiştirmenize olanak tanır. Bu, ön kameradan, arka kameradan veya her şeyin görünür olduğu tam “küçük dünya” perspektifinden kesintisiz geçişlerle kaygan düzenlemeler yapma anlamına geliyor. Bu özellik, her açıdan 1080p çözünürlüklü bir kareye de basmanıza izin verecek.

360 derecelik kameraların genellikle uğraştığı bir alan kesintisiz görüntüdür. Gerçek zamanlı olarak iki video kaynağını birbirine birleştirmek için karmaşık yazılımlar gerektiğinden etrafına baktığınızda bulanık efektler fark edeceksiniz.

GoPro Fusion ile yaptığımız kısa deneyimimizle, videonun üstünde ve alt kısmında hala bazı bozulma ve bulanıklık olsa da, birleştirmenin neredeyse görünmezliğinden etkilendik.

VR kulaklığınız varsa, aşağıda kendiniz izleyebilirsiniz.

Örneğin OverCapture ile uyumlu olanların GoPro‘un yukarıdaki videonun düz kesimini inceleyin.

OverCapture ile perspektifleri değiştirebilir ve bir çekimi yeniden ayarlayabilirsiniz; bu nedenle, insanların görmek istediklerini en iyi şekilde sunmak istersiniz. Sanki 360 derece döndürülebilen bir kamera vinci kullanıyorsunuz gibi. Ancak binlerce dolara mal olan bir kurulum yerine, sadece bir GoPro Fusion‘a ve şirketin düzenleme yazılımına ihtiyacınız var.

Yalnızca kendi yazılımı kadar iyi

GoPro, geçen yıl çıkan Samsung Gear 360, LG 360 Cam ve Kodak PIXPRO Orbit360 4K gibi rakipleri ile 360 derecelik aksiyon kamera oyunu için geç kalıyor. Bununla birlikte, GoPro başarılı yazılımını da sunarak GoPro Fusion‘a avantaj kazandıracaktır.

GoPro Quik video düzenleme uygulamasının yeni, beta sürümünde denedik ve sosyal ağlarda hızlı bir şekilde paylaşmak için videoyu ne kadar kolay kesebileceği bizi etkiledi. Quik’in beta sürümü, GoPro’unuzdan alınan videoyu akıllı telefonunuzla sürekli olarak eşleştirir ve gününüzde dolaşırken sizin için paylaşılabilir bir “hikaye” oluşturur.

Ayrıca bkz: En iyi kameraya sahip telefonlar

Sürekli Wi-Fi bağlantısı kameranın pilini daha çabuk boşaltır; bu nedenle, bu özelliği kullanmayı planlıyorsanız, pilleri ikiye katlamak isteyeceksinizdir. GoPro, güncellenmiş Quik uygulamasının sonbahar sonu gibi hedefliyor ve sabit senkronizasyon özelliği ilk olarak GoPro Hero5 kameralara gelecek.

Quik, yakalanan videolarınızı ve fotoğraflarınızı müzikle otomatik olarak ayarlayan ve şarkının ritmine geçişleri senkronize eden bir düzenleme ön ayarları içerir. Kullanıcılar ayrıca 60 saniyelik bir süre sınırlaması olan Instagram gibi sosyal ağlara paylaşmayı kolaylaştırmak için genel videonun süresini seçebilir. Diğer seçenekler ve araçlar mükemmel videolar için düzenlemelere derinlemesine dalış yaparlar.

Herhangi bir video kamera ile ilgili en büyük sorunlardan biri, videoları düzenlemek ve paylaşmak için gereken zaman ve emek miktarıdır. GoPro Quik ile, çalışmaların çoğunun veya tamamının video düzenleme dışı bırakılması mümkün. Ancak GoPro’un profesyonel kullanıcılarının geride kaldığını düşünmeyin. Quik uygulaması, daha gelişmiş kullanıcıların telefonunuzda mükemmel bir video oluşturmak için kazabildikleri çok sayıda özelliği vardır.

GoPro Fusion ve GoPro‘un yazılım paketiyle geçirdiğimiz kısa sürenin ardından, GoPro’un 360 derecelik çekimin video kaydının geleceğine inandığını açıkça görüyoruz. VR henüz çok popüler olmayabilir, ancak kullanıcılara VR videolar oluştururken esneklik kazandırırken, aynı zamanda dramatik düz videolar oluştururken GoPro’nun kullanıcıları heyecanlandıracağını ve kullandığını düşünüyoruz.