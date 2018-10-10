GoPro Hero 7 Black Hakkında Her Şey

GoPro şirketi kısa süre önce yeni bir amiral gemisi olan Hero 7 Black aksiyon kamerası tanıtmıştı. Bunun yanı sıra da şirket yenilenmiş kamera serisini tamamlayacak olan daha ucuz iki adet Hero 7 modelini de piyasaya süreceğini belirtmişti.

Şu anda piyasa sürümü sona eren Hero 6 Black yerini Hero 7 Black‘e bırakmıştır. Hero 7 Black aksiyon kamerası yeni Hypersmooth elektronik görüntü sabitleme özelliği ile birlikte geliyor. GoPro kurucusu Nick Woodman bu kamera için “Bu güne kadar ki yapılmış en iyi video kamera” ifadesini kullanmaktadır.

Aynı zamanda yeni eklenen bir kaç özelliğe de sahiptir. Bunlardan bazıları geliştirilmiş ses kalitesi, Facebook gibi sitelerde canlı yayın akışı yapma ve “TimeWarp” ismindeki şık bir uygulamadır.

Yeni Hero 7 Silver amiral gemisinin 4K/30 fps‘lik kayıt özelliği ile en iyi versiyonudur. Aslında GoPro tarafından piyasaya sürülen Hero 5 Black ile benzer özellikleri oldukça fazladır. Sonuç olarak GoPro şirketinin Hero 7 White cihazı da tam anlamıyla yeni olan Hero konseptinin 1080p video kayıt kamerasına sahip öncül bir modeldir.

GoPro Hero 7 Black Fiyatı ve Çıkış Tarihi

GoPro Hero 7’yi Ne Zaman Satın Alabilirsiniz?

27 Eylül tarihinde piyasaya sürülmesi beklenilen cihazı 379£ karşılığında ön siparişini verebilirsiniz. Aslında GoPro Hero 7 Black cihazının fiyatı piyasaya sürülmesi sona eren Hero 6 Black cihazından 20£ daha azdır.

Diğer çıkması beklenen modellere bakılacak olursa fiyatlandırma konusunda çok daha uygun olduğu gözükmektedir. Hero 7 Silver 279£ ve Hero 7 White 179£ olarak ücretlendiriliyor. Bu fiyatlar ise bu zamana kadar ki en uygun fiyatlı GoPro kameralarıdır.

GoPro önceki modellerin üretimine son verileceğini de belirtti. Bu da demek oluyor ki Hero 6 Black ve Hero 5 Black modellerinin üretimleri sonlandırılacaktır. Fakat toptan satış firmalarının önceden stokladıkları kameralara hala ulaşılabilir olduğunu unutmamalısınız. Bu yüzden eski modeller ile ilgileniyorsanız geç olmadan stok ürünlerini araştırmanızda fayda vardır.

GoPro Hero 7 Black Tasarımı ve Özellikleri

Görünümü Nasıl ve Hangi Özelliklere Sahiptir?

Görüldüğü üzere Hero 7 Black dış görünüş açısından bir önceki modeline oldukça benziyor. Söz konusu donanımsal farklılık olunca göze çarpan en büyük farklılıklar siyah bir kaplamaya sahip olması ve mikrofonun daha kaliteli sesler oluşturması için tekrardan tasarlanması olabilir. Bu sayede daha canlı ve temiz bir bas sesine sahip olabileceği düşünülmektedir.

Hero 6 Black ile karşılaştırıldığında beş yeni farklı özellik sunuyor. En büyük farklılık GoPro’nun “Hypersmooth” sabitleme olarak adlandırdığı özelliktir. Önceki amiral gemisi üzerinde gördüğümüz elektronik görüntü sabitlemenin geliştirilmiş versiyonu şimdi 4K/60 fps modunda çalışıyor. GoPro daha kaliteli videoların çekimi konusunda ne kadar uyum sağlamaya çalışsa da hala optik sabitleme olmaksızın dijital bir özelliktedir. Tıpkı kendine ait Karma Grip gibi.

Hypersmooth ile bağlantılı olan TimeWarp ise yeni bir hızlandırılmış moddur. Fotoğraf makinesi düzenli aralıklarla fotoğraf çeker ve hızla ileriye oynatılan bir sahnenin izlenimini vermek için tekrar oynatır. Bundan dolayı güvenilir bir sabitleme ile kullanıcısına rahatlık sağlamaktadır.

Hero 7 Black aynı zamanda canlı akış sağlayabilen ilk GoPro‘dur. Başlangıçta bunu Facebook, Twitch, YouTube, ve Vimeo gibi sitelerde deneyebileceksiniz. Ayrıca diğer yerel platformlar için de geleceğine dair vaatlerde de bulunuyor.

Fotoğraflar ve yenilenmiş kullanıcı ara yüzü için yeni “SuperPhoto” özelliği yapılacak olan son 2 değişikliktir. “SuperPhoto” özelliğidir. Huawei P20 Pro gibi akıllı telefonlarda görülen bu özellik otomatik olarak sahneleri tanıyan ve doğru kamera ayarlarını uygulayabilen bir özelliktir. Buna ek olarak Hero 7 Black için yüzleri ve gülümsemeleri algılayabilme özelliğinin var olduğu söyleniliyor. Ayrıca kendi Quik uygulamasında bulunan otomatik Quickstories düzenlemesi için doğru klip seçeneklerinin seçmesine yardımcı olacak bir yeteneğe sahiptir.

Kullanıcı ara yüzü ayarları diğerlerine oranla daha küçüktür. Kaydedilenlerin uzunluğunu 15 veya 30 saniyeye sınırlamak isteyenler için yeni “kısa klipler” tuşu eklenmiştir. Ayrıca kullanıcıların kameralarını nasıl kullandığı hakkında toplanan verilere dayanan yeniden tasarlanmış menüler de içeriyor.

GoPro Hero7 Black Teknik Özellikleri

Açıklanan yeni özelliklerin yanı sıra önceki modele göre çok fazla farklılıklar görülmemektedir. Önceden olduğu gibi aynı lense sahiptir,ve benzer bit hızlarında video kaydetmektedir.

Ayrıca 12MP fotoğraflar çekebiliyor (HDR ve Raw). 10m‘ye kadar su geçirmez özelliğine sahiptir ve 120fps ya da 240fps‘de yavaş çekim kayıtlar yapabiliyor.

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