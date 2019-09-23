GoPro Hero 8 Black Çıkış Tarihi Kesinleşti

Akıllı telefonlarda kullanılan kameralar, yavaş yavaş profesyonel kameralara olan ilgiyi düşürmeye başladı. Yeni akıllı telefonlar için kullanılan kameraları düşündüğümüz zaman durumu daha net anlayabiliyoruz. Buna karşın hala satış elde eden ve merakla beklenen kamera modelleri de yok değil. GoPro Hero 8 Black bunlardan biri.

Aksiyon kamera sınıfının yeni üyesi olması beklenen GoPro Hero 8 Black kameralarının nasıl özelliklere sahip olacağı konusunda bazı detaylar sızmıştı. Eski modellerde yer alan üstün özelliklerde olduğu gibi dikkat çeken özelliklere sahip olması beklenen GoPro Hero 8 Black modelinin, ne zaman tanıtılacağı da resmi olarak açıklandı.

GoPro Hero 8 Black Ne Zaman Geliyor?

Yeni kamera modelinin ne zaman çıkış yapacağı konusunda belli başlı bilgiler paylaşılmış durumda. Buna göre kameralar 1 Ekim itibariyle tanıtıma çıkacak. Ağustos ayında kameralar için belli başlı bilgilerin ortaya çıktığını görmüştük. Bu noktada 1 Ekim tarihinde tanıtımı yapılacak olan GoPro Hero 8 Black kameralarının 120 FPS 4K çekim yapabildiğini görmek mümkün olacak.

Akıllı telefonlarla karşılaştırıldığı zaman bu çok ciddi bir değer olacak. 1080p çözünürlük değerinde ise FPS değerinin 480 FPS değerine kadar çıkacağı da yine iddialar arasında yer alıyor. Teknik özellikler için bu denli bir bekleyiş söz konusu.

İddialı teknik özelliklerle beraber geleceği kesin ancak Hero 8 Black modelinin net teknik özelliklerinin neler olacağını şimdilik bilmek zor. Bunun için tanıtım tarihini beklememiz gerekecek. Tanıtımın yapılmasının ardından detaylar belli olmuş olacak.

1 Ekim tarihinde düzenleneceği açıklanan tanıtım sırasında bir de sürpriz model geleceğini ekleyelim. Paylaşılan bilgilere göre tanıtım sonrasında sürpriz bir 360 derece kamera modeli gelecek. Bu modelin de serinin ismine ek olarak Max şeklinde adlandırılacağı açıklanmış durumda.

360 derece kameranın özelliklerinin neler olacağı konusunda ise en ufak bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen ana modele göre biraz daha başarılı bir kamera söz konusu olacak. Fakat fiyat farkı ya da net teknik özellikler gibi bilgileri elde etmek için tanıtımı görmek gerekecek.