GoPro Hero 8 Black Tanıtıldı- Fiyatı ve Özellikleri

Aksiyon kameralarının en iyi temsilcilerinden biri olan GoPro, bu alanda Hero serisi ile karşımıza çıkıyor. Markanın Hero modellerinde belli bir standarttın üzerine çıktığını görüyoruz. Her sene düzenli olarak tanıtılan kamera modellerine bu sene bir yenisi daha ekleniyor. Bu sene sunulan model GoPro Hero 8 Black oldu.

GoPro Hero 8 Black Özellikleri Neler?

Vlog çekimleri için önemli artılar sunan GoPro Hero 8 Black kamera modellerinin, geçen sene tanıtılan modellere göre çok daha iyi modeller olduğunu söylemek gerekiyor. Serinin 4K çözünürlükle 60 saniye kare hızında çekim yapabildiği açıklandı.

Bu değer kameranın bir hayli öne çıkmasını sağlayacak olsa da tek artı değil. Bunun dışında elektronik sabitleme teknolojisinin geliştirildiğini de ekleyelim. HyperSmooth teknolojisinin geçen sene sunulan modellere göre daha başarılı olması da dikkat çekici.

GoPro Hero 8 Black modelinin özellikleri dışında en önemli artısı ise modüler yapısı. Kameraya bazı modüler ekipmanlar takmak mümkün. vLog çekimleri için 1.9 inçlik ekstra bir ekran sunulduğunu görüyoruz. Bu ekranın dışında ekstra bir LED ışık sunuluyor ve artı bir de modüler mikrofon karşımıza çıkıyor. Hem modüler ekipmanlar hem de ayaklık için ekstra ücret ödemeniz gerektiğini de belirtelim.

Fiyat Nasıl?

Yeni aksiyon kamerası hem aksesuarlar açısından hem de çekim kalitesi açısından çok daha iyi bir model. Eski seriye oranla daha başarılı bir model olan kameranın fiyatı ise 399 dolar olarak açıklandı. Bu rakamın sadece kamera fiyatı olduğunu ekleyelim. Aksesuarlar için de ekstra ödeme yapmanız lazım.

Işık için 49 dolar, mikrofon için 79 dolar ekstra olarak kullanılan 1.9 inçlik ekran için ise 79 dolar gibi bir ödeme yapmak gerekecek. Ülkemiz fiyatlarının nasıl olacağı konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.