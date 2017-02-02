GoPro Karma Yeniden Satışta

GoPro tarafından geliştirilen GoPro Karma adındaki Drone satışına başlandıktan kısa bir süre sonra güç ünitesi problemleri ile karşı karşıya kalmıştı. Bu problem yüzünden cihaz havadayken bir anda gücü kesiliyor ve yere çakılıyordu. Çıkan bu sorun yüzünden GoPro firması anında geri çağırma programı başlattı ve binlerce ürünü geri çağırdı.

Firma güç ünitesi ile ilgili sorunu tespit edip onardı ve cihazı tekrar yoğun testlerden geçirdi. Testler sonucunda başarılı olan drone yeniden satışa çıkartıldı. GoPro Karma aksiyon severlerin kuş bakışı çekim yapmaları için geliştirildi. Drone üzerinde GoPro 5 kamerasını taşımakta. Tek şarj ile 20 dakika havada kalabilen drone için ayrıca yedek batarya da satılmakta. Özel taşıma çantası ile satılmakta olan drone katlanabilir bir yapıda olduğu için çantasına kolayca sığabiliyor. Drone dokunmatik ekrana sahip bir kontrolcü ile kontrol edilebiliyor.

GoPro Karma modeli 799 dolar fiyat etiketine sahip. Eğer GoPro 5 ile birlikte alınırsa 1099 dolardan satılıyor.