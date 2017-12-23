Apple’ın kurucusu Steve Jobs Macbook’u tanıttığı ilk günden bu yana asla dokunmatik bir Macbook modelinin gelmeyeceğini defalarca söylemişti. Apple’ın sevilen tasarımlarına imza atan Jony Ive’da Apple’ın dokunmatik ekranlı Mac’i çok uzun yıl önce reddettiğini belirtmiş ve Phill Schiller da bunu denediklerini ancak yapılması gereken doğru şeyin Macbook ekranının dokunmatik ekran olmaması gerektiği konusunda karar kıldıklarını açıklamıştı.

Apple’da görev alan önemli yöneticilerin bu açıklamalarının ardından Apple geçtiğimiz yıl yeni touchbar’lı MacBook Pro modellerini tanıtmıştı. MacBook Pro klavyesinin üzerinde fonsiyon tuşlarının olmadığı onun yerine Touchbar ve Touch ID’nin olduğu MacBook Pro modelleri kullanıcılar tarafından çok sevilmişti.

Apple yöneticilerinin her defasında reddettiği dokunmatik ekranlı MacBook modelleri gelmeyecek olsa da tasarımcılar dokunmatik ekranlı MacBook modeli nasıl olurdu konusunda fikirlerini tasarımlarıyla buluşturuyorlar.

17 Inç Ekranlı Dokunmatik MacBook Modeli: MacBook Touch

HandyAbovergleich’in MacBook Touch tasarımı görenleri mest etmeyi başarıyor. 17 inç büyüklüğünde Super Retina OLED bir ekranla gelen MacBook Touch modelinde geniş bir trackpad bulunuyor.

Entegre bir dock ve Touchbar 2 özelliğine sahip klavye ile gelen MacBook Touch Apple Pencil desteği de sunuyor. Face ID yüz tanıma özelliğinin de bulunduğu MacBook Touch ayrıca daha gelişmiş bir ses kalitesi sunuyor.

Steve Jobs’ın Karşı Çıktığı Ürünler Steve Jobs’ın Ölümünden Sonra Tanıtılmıştı!

MacBook Touch tasarımı her ne kadar görenleri büyülese de Apple’ın efsane ismi Steve Jobs’ın MacBook modellerinin neden ekranının dokunmatik olmayacağı konusunda sözlerini hatırlatmakta fayda var. Son olarak sizleri Steve Jobs’ın sözleriyle baş başa bırakmadan önce Steve Jobs’ın 5.5 inç büyüklüğünde iPhone modellerine, 7.9 inç büyüklüğünde iPad modellerine ve bir kaleme de karşı çıktığını ancak kullanıcıların ihtiyacına göre Tim Cook döneminde bu ürünlerin hepsinin tanıtıldığını da hatırlatmakta fayda var. Şimdilik her ne kadar gelmeyeceği kesin de olsa ilerleyen dönemde kullanıcıların taleplerine göre dokunmatik ekranlı MacBook Touch modeli görebiliriz.

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