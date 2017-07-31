Grand Theft Auto VI Bir Dublörün Özgeçmişinde Ortaya Çıktı

Grand Theft Auto V, Xbox One, PC ve PlayStation 4‘te piyasaya sürülmesinden bu yana, bu jenerasyonun en çok satan oyunlarından biri haline geldi. Take-Two, 80 milyon adetlik bir satış gerçekleştirdi. Şirket ayrıca GTA Online‘ı tanıttı ve bu özelliği piyasaya sunduğundan beri yayıncının en büyük gelir akışlarından biri haline geldi.

Bununla birlikte, Tim Neff adındaki bir dublör iStunt özgeçmişini yakın zamanda güncelledi ve üzerinde çalıştığı iddia edilen projelerden biri Grand Theft Auto VI (6) oldu. Serinin altıncı oyunu bir süredir söylentilere yol açmıştı ve bu varolan birçok sızıntıdan birincisi olabilir. Dublör aktörler, özellikle filmler ve TV şovlarında olduğu gibi, ana aktörlerin belirli sahnenin gerektirdiği sonuçlara ulaşamayacağı yüksek riskli senaryolarda, hareket yakalama için oyun geliştirmede kullanılmakta.

Ancak Take-Two, oyunun varlığını doğrulamayıp, bunun yerine yaklaşmakta olan Red Dead Redemption 2‘ye odaklanıyor. Yayıncı, geçtiğimiz günlerde Red Dead Redemption 2’yi bu yıldan 2018’e kadar erteledi. Rockstar, 2015 yılında sonraki oyun için fikirleri olduğunu ima etti ancak oyunun ne olacağını belirtmedi.

Her ne kadar bu söylentileri çok dikkate almamak gerekse de, bir sonraki oyunda Rockstar ve Take Two’nun varlığı ilginç olacak. Bu arada, en sevdiğiniz konsolda veya PC’nizde GTA V’i deneyebilirsiniz.