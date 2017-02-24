Groove Müzik, Filmler & TV Uygulamaları Windows 10 için Güncellendi

Microsoft‘un Windows 10 için sunduğu medya hizmetleri, Groove Müzik ve Filmler & TV uygulamaları için çalma listeleri paylaşma özelliğini getiren önemli güncellemeler aldı.

Groove Müzik uygulamasının güncellemesi, kişisel çalma listelerinizi arkadaşlarınızla paylaşma ve servise abone olmadığınızda bile kendi kitaplığınızı önizleme imkânını getirmekte. Bununla birlikte, “paylaşılan çalma listesi” özelliğinden yararlanmak için arkadaşlarınızın Groove’ın geçerli sürümünü çalıştırdığından emin olmanız gerekmekte. Ayrıca, iOS ve Android‘de uygulamayı yüklemek için kendinize ait metinler yazabilirsiniz.

Bu güncelleme, uygulamayı 10.17012.1030 sürümüne yükseltiyor ve Groove Müzik’in güncellemesini buradan alabilirsiniz.

Filmler & TV



Filmler & TV uygulamasının güncellemesi, Creators Update güncellemesini çalıştıran PC’lerde “her zaman üstte” özelliğini sunmakta. Bu, Xbox One’de Snap modunun yerini aldığı Creators Update Güncellemesi ile gelen Kompakt Kaplama modu. Güncelleme ayrıca daha fazla video formatı desteği ile gelmekte.

Uygulama bu güncelleme 10.17012.1030.0 sürümüne yükseliyor, güncellemeyi buradan indirebilirsiniz.