Ana Sayfa Oyun GTA 5 Online'nın Yükleme Süresi Yüzde 70 Düşürüldü!

GTA 5 Online’nın Yükleme Süresi Yüzde 70 Düşürüldü!

Bir Hacker, yaptığı basit bir çalışma neticesinde GTA 5'in o uzun yükleme süresini %70 oranında düşürmeyi başardı. Rockstar'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bu durum basit bir çalışma ile düzeltilebilir.

Yunus Emre Çakır

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GTA 5

Grand Theft Auto 5, çıktığı 2013 yılında bugüne kadar dünyanın en çok satan oyunlar listesinde lider konumda yer aldı. Rockstar tarafından geliştirilen oyunun en sıkıcı tarafı ise yükleme ekranında beklenilen süre oluyor. Reddit‘te yapılan ankete göre oyuncuların oyuna başlarken yükleme ekranında bekledikleri sürenin 3 veya 6 dakika olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta %35‘ten fazla oyuncunun 6 dakika ve daha fazla süre beklediği anket sonuçlarında yer almıştı.

Bugün ise bir Hacker bu yükleme süresini %70 oranında düşürdüğünü ve Rockstar‘ın bu yıllardır neden yapmadığını açıkladı. Hacker, bu yükleme ekranının neden bu kadar uzun bekleme süresinin olduğunu araştırmaya başladı. Araştırma ve çalışmalarının sonucunda CPU kullanımını en yüksek seviyeye çıkaran bir durum farketti.

Buna sebep olan şey ise oyun mağazalarından indirdiğimiz GTA 5‘in içerisinde yer alan JSON dosyasının olduğunu anladı. Sorunu çözmek için bu dosyayı ortadan kaldırn bir DLL oluşturdu. Bu düzeltme ile birlikte tekrarlanan girişler ortadan kaldırılmış oluyor ve CPU’ya aşırı yüklenmiş olmuyor.

Yamanın sonuçlarına baktığımızda ise GTA 5‘in yükleme ekranında bekletme süresinin 4.5 dakikaya indiği görülüyor. Bu da %70 oranın yani 1 dakika 50 saniyelik bir düşüş meydana getiriyor. Tabi bu sonuçlar kullandığınız bilgisayarın SSD ve diğer özelliklerine göre değişebilir.

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