GTA 6 çıkış tarihi ne zaman?

GTA 6 çıkış tarihini; GTA 5’in Eylül 2013’te piyasaya sürüldüğünü düşünürsek az çok tahmin edebiliyoruz. Ancak GTA’nın geçmişi ve aşağıdaki grafikte GTA 6’nın ne zaman çıkacağını yorumlayabiliriz.

1997’de Grand Theft Auto ile PS1 için 2B’de başlayan, temel oyundu, ancak çekimser hale gelirse, 1999’a kadar GTA’nın gerçek başarısını gösteren üç versiyonunu başlattı ve oradan Rockstar’ın başlattığı akını GTA serisine devam ettirdi. 2001’de GTA III geldi ve 2002’de GTA Vice city geliştiricilerin kilometre taşı haline gelir. Vice city o kadar meşhur oldu ki bugün bile GTA oyunu bu versiyon için biliniyor. 2008’de GTA IV ve 2013’te GTA V, GTA’nın başlattığı tüm satış rakamlarını küresel olarak çökertti.

GTA 6 Çıkış Tarihi

GTA 6 için halen resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, GTA 6 gelişimiyle ilgili çok şey konuşan birçok ipucu söz konusu oldu.

Öncelikle, Ekim 2013’te düzenlediği basın toplantısında Leslie Benzies, “Yaklaşık 45 yıl boyunca yapmak istediğimiz fikirleri var” dedi. Sonradan GTA 6’dan “GTA VI’nın ne olduğunu bilmiyoruz” sözleriyle devam etti ancak bazı fikirlerimiz var.” dedi.

Bu konuşma Rockstar’ın GTA 6’yı bilmesini istemediğini gösterdiğinden, GTA 5 şimdiki senaryoda zirve noktasında ve zaman farkı da GTA 4 ve GTA 5 arasında 5 yıl fark olduğu için önemlidir.

İkincisi, Brooklyn doğumlu DJ Whoo Kid (41), bir web sitesiyle (Ballerstatus) yaptığı röportajda “Ben ‘Call of Duty’ de olduğumu ve bazı ‘Grand Theft Auto’ oyunlarında bulunduğunu söyleyerek video oyunlarındaki müziğinden bahsetti. Ben yine New York’ta gerçekleşen yeni ‘Grand Theft Auto’ da olmak üzereyim.” dedi.

Bu da, NYC tabanlı Rockstar Games’in başka bir unvan geliştirme sürecine girmesini yoğunlaştırıyor. Şu anda Rockstar, DLC ve Çevrimiçi GTA özellikleri için daha fazla dikkat ediyor.

GTA 5 hakkında

“Grand Theft Auto V” geçen sene Xbox 360 ve PS3 için piyasaya çıktı ve İskoçya merkezli Rockstar North tarafından geliştirilen ve NYC tabanlı Rockstar Games tarafından yayınlanan açık bir dünya aksiyon oyunu. Başlık, “GTA” serisinin 15. bölümüydü ve 2008’in “GTA IV” ten bu yana ilk oyunu olmuştu. Spike Video Oyun Ödülleri, 2012 yılında En Beklenen Oyun ödülüne layık görüldü. Oyun, 2013 Altın Joystick Ödülleri’nde Yılın Oyunu ödülünü aldı. Tanıtıldıktan üç gün sonra IGN, “Top 25 Xbox 360 Oyunları” listesinde ikinci olarak “GTA V” i listeledi.

Tanıtıldıktan sadece 24 saat sonra “GTA V”, 800 milyon dolardan fazla gelir elde etti ve yaklaşık 11,21 milyon kopya satıldı. Satışa çıktıktan üç gün sonra gelir 1 milyar doları aştı. 7 Ekim’e kadar, oyunun 17 Eylül çıkış tarihinden yaklaşık bir ay sonra “GTA V” PS3 için PlayStation Store’daki en büyük dijital yayın oldu. Oyun ayrıca Gamespot.com’da 8/10 puan aldı.

GTA 6 Hakkında Söylentiler, Yayın Tarihi

GTA 5’in tüm bu nitelikleri, GTA’nın katı hayranlarını GTA 6’ya sorgulamayı taahhüt etmiş ancak henüz GTA 6’nın yayınlanması için resmi bir açıklama yapılmamıştır. Fakat pek çok oyun sever GTA 6’yı Ekim 2018’de beklemektedir. Diğer bir tahmin ise 1 yıl içerisinde GTA’nın başka bir sürümünün gelmesini beklemektedir. Örneğin, San Andreas ve Vice City.

GTA 6‘nın piyasaya sürülmesiyle ilgili son söylentiler, GTA 6 ile ilgili olarak yalnızca 2017’de PS4 için piyasaya sürülecek. Bize ayrıca şüpheli bir durum bırakan Microsoft Xbox konsolu için oyun piyasaya çıkmayacaklarını söylüyor. Bu söylentiye inanmıyor ve Rockstar’ın resmen ilan etmediği için de buna inanmanızı istemiyoruz. Üstelik söylenti bize inanmamızı sağlayan herhangi bir kanıt da vermiyor. Bununla ilgili daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edebilirsiniz.

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