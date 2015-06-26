GTA serisinin en çok sevileni diyebileceğimiz GTA San Andreas hilelerini bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. 2004 yılında çıkmasına rağmen günümüzde aktif olarak oynanmakta, sevilmekte olan GTA San Andreas, GTA serisinin en çok oynan oyunlarından bir tanesi diyebiliriz.
GTA San Andreas içerisinde zorlayıcı görevler sizleri bekliyor, bu görevleri biraz daha kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz GTA San Andreas hileleri ile oyunu biraz daha basit hale getirebilirsiniz. Bunun yanı sıra “ben görevleri bitirdim” diyorsanız GTA San Andreas oyun şifreleri serbest modda oldukça eğlenceli dakikalar yaşatabilir.
Bu şifrelerin bazıları çalışmayabilir, tekrar deneyebilir ya da çalışmayan hileleri yorum alanından bizlere iletebilirsiniz. En hızlı şekilde çalışan kodlarla sizleri tekrar bilgilendiriyor olacağımızdan şüpheniz olmasın.
GTA San Andreas hileleri, şifreleri, oyun kodları
Silahlar, Can ve Zırh
- LXGIWYL – Silah paketi 1
- KJKSZPJ – Silah paketi 2
- UZUMYMW – Silah paketi 3
- ROCKETMAN – Jetpack verir.
- AIYPWZQP – Paraşüt verir.
- WANRLTW – Sınırsız cephane.
- NCSGDAG – Tüm silah seviyenizi hitman yapar.
- OUIQDMW – Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız.
- HESOYAM – Can, Zırh, $250.000
- BAGUVIX – Ölümsüzlük.
Polis, Seviyeler ve Çeteler
- OSRBLHH – Aranma seviyenize 2 yıldız ekler.
- ASNAEB – Polislerden kurtulursunuz.
- LJSPQK – Polisler tarafından 6. seviyeden aranırsınız
- AEZAKMI – Asla aranmazsınız.
- MUNASEF – Adrenalin modu.
- KANGAROO – Mega zıplama.
- IAVENJQ – Mega yumruk.
- AEDUWNV – Asla acıkmazsınız.
- CVWKXAM – Sınırsız oksijen.
- BTCDBCB – Şişmanlarsınız.
- KVGYZQK – Zayıflar, sıska kalırsınız.
- JYSDSOD – Maximum güç.
- OGXSDAG – Maximum güven.
- EHIBXQS – Maximum çekicilik.
- MROEMZH – Her bölgede çeteniz olur.
- BIFBUZZ – Sokakları çeteler kontrol eder.
Araç yaratma
- AIWPRTON – Rhino verir.
- CQZIJMB – Bloodring Banger verir.
- JQNTDMH – Rancher verir.
- PDNEJOH – Yarış arabası verir.
- VPJTQWV – Yarış arabası verir.
- AQTBCODX – Romero verir.
- KRIJEBR – Stretch verir.
- UBHYZHQ – Çöp kamyonu verir.
- RZHSUEW – Caddy verir.
- JUMPJET – Uçak verir.
- KGGGDKP – Hovercraft verir.
- OHDUDE – Helikopter verir.
- AKJJYGLC – ATV verir.
- AMOMHRER – Tanker verir.
- EEGCYXT – Dozer verir.
- URKQSRK – Planör verir.
- AGBDLCID – Monster verir.
Araç seviyeleri
- CPKTNWT – Tüm araçları üst seviyede kullanırsınız.
- XICWMD – Görünmez araçlar.
- PGGOMOY – Mükemmel araç kontrolü.
- ZEIIVG – Bütün lambalar yeşil olur.
- YLTEICZ – Agresif sürücüler.
- LLQPFBN – Pembe trafik.
- IOWDLAC – Siyah trafik.
- AFSNMSMW – Uçan botlar.
- BGKGTJH – Trafikte ucuz arabalar.
- GUSNHDE – Trafikte hızlı arabalar.
- RIPAZHA – Uçan arabalar.
- JCNRUAD – Ekrandaki tüm araçlar patlar.
- COXEFGU – Tüm araçların nitrosu olur.
- BSXSGGC – Dokunduğunuz araçlar patlar.
- THGLOJ – Sakin trafik.
- FVTMNBZ – Trafikte kasaba araçları.
- VKYPQCF – Taksilere nitro verir.
- VQIMAHA – Tüm araçların seviyesini maximum yapar.
Oynanış
- AJLOJYQY – Herkes birbirine saldırır.
- BAGOWPG – Herkes sizden nefret eder.
- FOOOXFT – Herkese silah verir.
- SZCMAWO – İntihar edersiniz.
- CIKGCGX – Plaj partisi.
- AFPHULTL – Ninja teması.
- IOJUFZN – Halk isyan eder.
- PRIEBJ – Funhouse teması.
- SJMAHPE – Herkese 9mm silah verir.
- ZSOXFSQ – Herkese roket verir.
Hava ve Zaman
- AFZLLQLL – Güneşli.
- ICIKPYH – Çok güneşli.
- ALNSFMZO – Bulutlu.
- AUIFRVQS – Yağmurlu.
- CFVFGMJ – Sisli.
- MGHXYRM – Gök gürültülü ve fırtınalı.
- CWJXUOC – Kum fırtınası.
- YSOHNUL – Hızlı saat.
- PPGWJHT – Hızlı oynanış.
- LIYOAAY – Yavaş oynanış.
- XJVSNAJ – Herz aman gece.
- OFVIAC – Turuncu gökyüzü