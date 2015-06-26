GTA serisinin en çok sevileni diyebileceğimiz GTA San Andreas hilelerini bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. 2004 yılında çıkmasına rağmen günümüzde aktif olarak oynanmakta, sevilmekte olan GTA San Andreas, GTA serisinin en çok oynan oyunlarından bir tanesi diyebiliriz.

GTA San Andreas içerisinde zorlayıcı görevler sizleri bekliyor, bu görevleri biraz daha kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz GTA San Andreas hileleri ile oyunu biraz daha basit hale getirebilirsiniz. Bunun yanı sıra “ben görevleri bitirdim” diyorsanız GTA San Andreas oyun şifreleri serbest modda oldukça eğlenceli dakikalar yaşatabilir.

Bu şifrelerin bazıları çalışmayabilir, tekrar deneyebilir ya da çalışmayan hileleri yorum alanından bizlere iletebilirsiniz. En hızlı şekilde çalışan kodlarla sizleri tekrar bilgilendiriyor olacağımızdan şüpheniz olmasın.

GTA San Andreas hileleri, şifreleri, oyun kodları

Silahlar, Can ve Zırh

LXGIWYL – Silah paketi 1

– Silah paketi 1 KJKSZPJ – Silah paketi 2

– Silah paketi 2 UZUMYMW – Silah paketi 3

– Silah paketi 3 ROCKETMAN – Jetpack verir.

– Jetpack verir. AIYPWZQP – Paraşüt verir.

– Paraşüt verir. WANRLTW – Sınırsız cephane.

– Sınırsız cephane. NCSGDAG – Tüm silah seviyenizi hitman yapar.

– Tüm silah seviyenizi hitman yapar. OUIQDMW – Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız.

– Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız. HESOYAM – Can, Zırh, $250.000

– Can, Zırh, $250.000 BAGUVIX – Ölümsüzlük.

Polis, Seviyeler ve Çeteler

OSRBLHH – Aranma seviyenize 2 yıldız ekler.

– Aranma seviyenize 2 yıldız ekler. ASNAEB – Polislerden kurtulursunuz.

– Polislerden kurtulursunuz. LJSPQK – Polisler tarafından 6. seviyeden aranırsınız

– Polisler tarafından 6. seviyeden aranırsınız AEZAKMI – Asla aranmazsınız.

– Asla aranmazsınız. MUNASEF – Adrenalin modu.

– Adrenalin modu. KANGAROO – Mega zıplama.

– Mega zıplama. IAVENJQ – Mega yumruk.

– Mega yumruk. AEDUWNV – Asla acıkmazsınız.

– Asla acıkmazsınız. CVWKXAM – Sınırsız oksijen.

– Sınırsız oksijen. BTCDBCB – Şişmanlarsınız.

– Şişmanlarsınız. KVGYZQK – Zayıflar, sıska kalırsınız.

– Zayıflar, sıska kalırsınız. JYSDSOD – Maximum güç.

– Maximum güç. OGXSDAG – Maximum güven.

– Maximum güven. EHIBXQS – Maximum çekicilik.

– Maximum çekicilik. MROEMZH – Her bölgede çeteniz olur.

– Her bölgede çeteniz olur. BIFBUZZ – Sokakları çeteler kontrol eder.

Araç yaratma

AIWPRTON – Rhino verir.

– Rhino verir. CQZIJMB – Bloodring Banger verir.

– Bloodring Banger verir. JQNTDMH – Rancher verir.

– Rancher verir. PDNEJOH – Yarış arabası verir.

– Yarış arabası verir. VPJTQWV – Yarış arabası verir.

– Yarış arabası verir. AQTBCODX – Romero verir.

– Romero verir. KRIJEBR – Stretch verir.

– Stretch verir. UBHYZHQ – Çöp kamyonu verir.

– Çöp kamyonu verir. RZHSUEW – Caddy verir.

– Caddy verir. JUMPJET – Uçak verir.

– Uçak verir. KGGGDKP – Hovercraft verir.

– Hovercraft verir. OHDUDE – Helikopter verir.

– Helikopter verir. AKJJYGLC – ATV verir.

– ATV verir. AMOMHRER – Tanker verir.

– Tanker verir. EEGCYXT – Dozer verir.

– Dozer verir. URKQSRK – Planör verir.

– Planör verir. AGBDLCID – Monster verir.

Araç seviyeleri

CPKTNWT – Tüm araçları üst seviyede kullanırsınız.

– Tüm araçları üst seviyede kullanırsınız. XICWMD – Görünmez araçlar.

– Görünmez araçlar. PGGOMOY – Mükemmel araç kontrolü.

– Mükemmel araç kontrolü. ZEIIVG – Bütün lambalar yeşil olur.

– Bütün lambalar yeşil olur. YLTEICZ – Agresif sürücüler.

– Agresif sürücüler. LLQPFBN – Pembe trafik.

– Pembe trafik. IOWDLAC – Siyah trafik.

– Siyah trafik. AFSNMSMW – Uçan botlar.

– Uçan botlar. BGKGTJH – Trafikte ucuz arabalar.

– Trafikte ucuz arabalar. GUSNHDE – Trafikte hızlı arabalar.

– Trafikte hızlı arabalar. RIPAZHA – Uçan arabalar.

– Uçan arabalar. JCNRUAD – Ekrandaki tüm araçlar patlar.

– Ekrandaki tüm araçlar patlar. COXEFGU – Tüm araçların nitrosu olur.

– Tüm araçların nitrosu olur. BSXSGGC – Dokunduğunuz araçlar patlar.

– Dokunduğunuz araçlar patlar. THGLOJ – Sakin trafik.

– Sakin trafik. FVTMNBZ – Trafikte kasaba araçları.

– Trafikte kasaba araçları. VKYPQCF – Taksilere nitro verir.

– Taksilere nitro verir. VQIMAHA – Tüm araçların seviyesini maximum yapar.

Oynanış

AJLOJYQY – Herkes birbirine saldırır.

– Herkes birbirine saldırır. BAGOWPG – Herkes sizden nefret eder.

– Herkes sizden nefret eder. FOOOXFT – Herkese silah verir.

– Herkese silah verir. SZCMAWO – İntihar edersiniz.

– İntihar edersiniz. CIKGCGX – Plaj partisi.

– Plaj partisi. AFPHULTL – Ninja teması.

– Ninja teması. IOJUFZN – Halk isyan eder.

– Halk isyan eder. PRIEBJ – Funhouse teması.

– Funhouse teması. SJMAHPE – Herkese 9mm silah verir.

– Herkese 9mm silah verir. ZSOXFSQ – Herkese roket verir.

Hava ve Zaman