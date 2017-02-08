GTA V 75 Milyon Kopya Sattı Ama Hala Serverları Sorun Yaşıyor

Yayınlandığından beri üç buçuk yıl geçti ve GTA V, 75 milyon kopya sattı. Oyunun yayıncısı olan Take-Two Interactive, piyasada iyi durumda olan diğer yeni başlıkların altını çizdi ve dün gece bu kilometre taşını duyurdu.

GTA V, 2013 yılının Eylül ayında piyasaya sürüldü. Zamanla bugüne kadar ki en pahalı video oyunlarından biri oldu. Bununla birlikte, piyasadaki ilk 24 saatin sonunda, oyunun geliştiricisi Rockstar Games, GTA’nın o gün yalnızca 800 milyon dolar kazandığını açıkladı. Üç buçuk yıl boyunca bir çok eklenti paketi çıkartıldı ve oyun hala tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri.

Şimdi bu başarıya rağmen geriye tek bir soru kalıyor; Rockstar GTA Online sunucularını tamir edecek mi?