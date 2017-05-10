Güç Düğmesi Olmadan Telefonunuzu Açma

Güç düğmesi bozuksa ve telefonunuzu açmaya çalışıyorsanız yardım edebiliriz. Telefonunuz açık veya kapalı olsa bile yapabileceğiniz çeşitli şeyler vardır.

İster eski ister yeni olsun bazen akıllı telefonlar ve tabletler bozulabilir. En rahatsız edici hatalardan biri de bozuk bir güç düğmesidir. Sonuçta, cihazınızı açık konuma getiremezseniz hiç bir işe yaramaz.

Güç Düğmesi Olmadan Telefonu Nasıl Açabilirsiniz?

Bu durumda iseniz iki olasılık vardır: Telefonunuz veya tabletiniz açık ancak uyandıramıyorsunuz veya kapanmış durumda ve açamıyorsunuz. Her iki soruna da ayrı ayrı bakacağız.

Cihazınız Kapalı ise

Güç düğmesi bozuksa ve cihaz kapalıysa zor durumda olursunuz, ancak bir miktar umut vardır. Cihazınızın yapım şekline ve modeline bağlı olarak farklı yöntemler çalışacaktır, dolayısıyla garanti vermiyoruz.

Denemek için ilk ve en kolay şey, pil tükenmesi durumunda telefonu şarj cihazına takmaktır. Bazı telefonlar bu şekilde bile açılabilir, ancak olası değildir, bu nedenle bir önyükleme menüsü göründüğünde ses seviyesi düğmelerine uzun süre basmayı deneyin.

Pilinizde bir miktar şarj olması, tercihen yüzde 5 veya daha fazla olması (ekran kapalı olsa bile ekranı yüzde olarak göstermelidir) ana şarj cihazından çıkarın ve bir PC’ye veya dizüstü bilgisayara USB üzerinden bağlanmayı deneyin. Bunu bir Motorola Moto G ile denedik ve anında açıldı.

Aygıt kapalı olmadan USB hata ayıklamasını etkinleştirdiyseniz üçüncü bir seçenek, bir komut istemi kullanmaktır. ADB’yi yükleyin ve bir komut istemi penceresi açın. Bunu yaptıktan sonra, telefonunuz bilgisayara takılı iken ‘adb reboot’ yazın ve giriş tuşuna basın – ayrıca ‘adb reboot recovery’ kelimelerini deneyin.

Cihazınız Açık ise

Halen açık olan ancak güç düğmesi bozulmuş bir cihaza sahip olduğunuz için şanslıysanız, işler çok daha kolaydır. Yeni başlayanlar için telefonunuzun veya tabletinizin şarjın dolması ve bu nedenle kapanmasına izin vermeyin.

Samsung Galaxy S ve iPhone‘lar gibi bazı telefonlarda, ekranın altındaki fiziksel giriş düğmesi onu uyandırmak için bozuk bir güç düğmesi çok fazla rahatsız olmaz. Sahip olduğunuz aygıta bağlı olarak uyanmak için iki kez hafifçe vurabilirsiniz. Çoğu akıllı telefon fiziksel tuşları kullanmaz, bu yüzden uyandırmanın bir yolu yoktur.

Güç düğmesini kullanmadan telefonunuzu uyandırmak için yapabileceğiniz çeşitli şeyler var. Şarj cihazına takarak veya birinin sizi çalmasını sağlamayı deneyin. Fiziksel bir kameranız varsa kamera uygulamasını başlatmak için bunu kullanın ve çıkın.

Tüm bu yöntemler telefonunuzu herhangi bir güç düğmesi olmadan uyandırma için uygun yol değildir, bu nedenle erişime başladıktan sonra cihazı uyandırmanıza yardımcı olacak bir uygulama yüklemek istersiniz. Hala geç olmadan kullanma ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

Ses Düğmesine Güç düğmesi tam olarak ne beklediğinizi yapar, Yerçekimi Ekranı düz bir yüzeye veya cebinizde yere yerleştirildiğinde cihazınızı uyku moduna geçirir ve telefonu açtığınızda uyandırır. Alternatif olarak, Yakınlık Eylemleri, bir cihazı yakınlık sensörü ile uyandırmanın bir yoludur.