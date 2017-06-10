Güç ve Apple Kalem üzerine odaklanan iki yeni iPad Pro reklamı çıktı

Apple, pazartesi günü WWDC açılışında pek çok yeni ürününü tanıttı. Yeni iPad Pro 10.5 ve yenilenmiş iPad Pro 12.9 belki de bu vesileyle resmi olan en önemli cihazlardır. Ve bugün, bulunabilirliklerinin ötesinde, şirket en önemli özelliklerini vurgulayan bir reklam kampanyası başlatmaya karar verdi.

Yeni iPad Pro modelleri için şimdiye kadar iki reklam çıkmıştı. Bunlardan biri, dahili A10x Fusion yonga seti sayesinde ikisinin de gücüne odaklanıyor. Şirket, “Bu, yeni bir tür güç” sağlıyor diyor.

Diğer reklam, Apple Kalemi kalemi ile ilgilidir; görünüşe göre bu, bu kadar harika olanı sormaya çalışan belirli bir Twitter kullanıcısını entrika içine almıştır. Eh, Apple’ın bunun için aşağıdaki videoda cevabı var.

iPad Pro reklamları yayınlandığı için ürünlerin yakında piyasaya sürüleceğini düşünüyoruz.