Teknoloji dünyası MWC 2018 etkinliğine odaklanmışken, sürekli farklı gelişmelerde gündeme gelmeye devam ediyor. Sadece akıllı telefonlarda da değil, aynı zamanda bilgisayar ve Notebook modellerinde de önemli adımlar atılıyor. Bu noktada son haber Asus tarafından geldi. Teknolojinin sevilen markalarından Asus, dünyanın en ince bilgisayarlarından birini daha duyurdu. Zenbook 13 UX331 adı ile duyurulan yeni serinin özelliklerine geçelim.

Zenbook 13 UX331 İnce ve Hafif Bir Model Olacak

Yeni Asus Zenbook 13 UX331 modelinin en büyük atışı kasa tasarımı. Sadece 13.9 mm kalınlığa sahip olan model 1.2 kg’lık ağırlık değerine sahip olarak geliyor. İncelik ve ağırlık kısmını bir kenara bırakıp, doğrudan sistem özelliklerine geçelim. Zenbook 13 UX331 modelinde gerçekten tatmin edici performans değerleri sunulacak. Yapılan açıklamalara göre bu seride Intel Core i5 işlemcilerini göreceğiz. Üstelik işlemciler son nesil olacak. İşlemci serisi ise Core i5-8250U.

Bunun dışında RAM bellek kısmında da 8 GB RAM bellek ve 256 GB gibi bir depolama alanı sunulacak. Depolama teknolojisinin de SSD olması büyük bir artı. Bunların dışında ekran sistemine geçtiğimizde ise ilk olarak ekran kartı karşımıza çıkıyor. Ekran kartı genelde bu serilerde çok tercih edilmiyor ve Intel kartları kullanılıyor. Ancak Zenbook 13 UX331 içerisinde Nvidia ekran kartlarına yer verilmiş. Geforce MX150 serisiyle beraber gelen model, günlük kullanım dışında da etkili bir sistem sunulmasını sağlamış durumda.

Ekran boyutunun da adından anlaşılacağı gibi 13 inç olduğunu gördüğümüz Zenbook 13 UX331, Full HD çözünürlük değeri sunuyor ve dokunmatik yüzeye sahip. Yani bir nevi ikisi bir arada notebook modeli almış oluyorsunuz. Son olarak yaklaşık 14 saat gibi bir pil dayanma süresi sunması beklenen Zenbook 13 UX331, fiyatı da açıklandı.

Asus tarafından verilen bilgilere göre 999 dolar gibi bir satış fiyatıyla karşı karşıya olacağız. Ayrıca serinin devam ettirilmesinin düşünüldüğü de belirtildi. Yani bu model için önümüzdeki senelerde yeni versiyonlar görebiliriz. Serinin ülkemizde satışa çıkacağını ancak satış fiyatının henüz belli olmadığını da ekleyelim.