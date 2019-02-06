Fatih ağına bağlanma konusunda öğrencilerin karşılaştıkları birçok sorun var. En büyük sorun ağ üzerinde yaşanan kısıtlama sorunları. Sosyal medya uygulamaları ve birçok oyun için Fatih ağının sınırlaması bulunuyor. Tüm bu sınırlamaları aşmak ve tamamen ücretsiz olarak ağı sınırsız kullanmak için ise VPN uygulamalarından yararlanmak gerekiyor. VPN ağının nasıl kullanılacağı konusunda ise belli başlı noktaları bilmeniz gerekiyor.

Her program için değişen ayarların neler olduğundan söz edeceğiz. Bu yazımızda da AnonyTun VPN programından söz edeceğiz. Hemen AnonyTun VPN uygulamasının ayarlarından söz edelim.

AnonyTun VPN Düzenlemeleri ve Ayarları

Diğer tüm uygulamalarda olduğu gibi AnonyTun VPN uygulamasında da bazı özel ayarları kullanmanız ve özel ayar dosyaları yüklemeniz gerekiyor. Uygulama için nasıl düzenlemeler ve ayarların yapılacağından söz edelim.

AnonyTun VPN uygulamasını açıp ardından ise “ Settings ” kısmına giriş yapın.

uygulamasını açıp ardından ise “ ” kısmına giriş yapın. Ayarlar için kullanacağınız bu kısma girdikten sonra karşınıza gelen menüden düzenleme ekranına girmeniz gerekiyor.

Ayarlar üzerinden yapacaklarınızdan söz edelim. Öncelikle “ Stealth Tunnel” özelliğini açık konuma getirmeniz gerekiyor.

özelliğini açık konuma getirmeniz gerekiyor. “Connection Protocol” kısmına geldiğinizde ise “ http ” seçimini yapmanız gerekiyor.

kısmına geldiğinizde ise “ ” seçimini yapmanız gerekiyor. Port bölümünden ise 443 ayarını seçmeniz gerekiyor.

Diğer aşamada Payload sekmesine gelip bu sekmeyi aktifleştirmeniz gerekecek. Tüm ayarları kayıt altına alın.

sekmesine gelip bu sekmeyi aktifleştirmeniz gerekecek. Tüm ayarları kayıt altına alın. Sonrasında “ Edit Custom TCP/http Headers ” kısmına giriş yapıyoruz ve “URL/Host” bölümüne giriş yapıyoruz.

” kısmına giriş yapıyoruz ve bölümüne giriş yapıyoruz. Bu bölüme giriş yaptıktan sonra eba.gov.com adresini yazıyoruz. “Forward Host” ve “Keep Alive” sekmelerini de aktif duruma getiriyoruz. Save butonuna basıp, ayarları kayı ediyoruz.

Şimdi ana sayfaya geri döneceğiz ve 3 noktaya tıklayarak buradan Toggle VPN sekmesini seçiyoruz.

sekmesini seçiyoruz. Toggle VPN sekmesine girdikten sonra ise karşınıza gelen VPN Settings bölümünü düzenlemeniz gerekiyor.

sekmesine girdikten sonra ise karşınıza gelen bölümünü düzenlemeniz gerekiyor. Buradan “ Compress Packets ON/OF” sekmesini açık duruma getiriyorsunuz ve “ MTU Size” kısmını da 1500 olarak değiştirmeniz gerekiyor.

sekmesini açık duruma getiriyorsunuz ve “ kısmını da olarak değiştirmeniz gerekiyor. Son olarak “Google DNS ON/OFF” kısmını açık hale getirmeniz gerekiyor.

Tüm bu ayarları düzenledikten sonra Connect kısmına tıklayarak AnonyTun VPN programını başlatmanız gerekiyor. Ayarları dediğimiz şekilde düzenleyecek olursanız herhangi bir sorun olmadan ağa bağlanabilirsiniz. Bu şekilde herhangi bir sınırlamaya takılma durumu da söz konusu olmayacak. Sadece ayarlar için düzenli olarak güncellemeleri takip edin.