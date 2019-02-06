VPN uygulamaları, genelde yasaklı sitelere ya da erişimin kısıtlı olduğu ağlarda ağ kısıtını aşarak internete girmeye izin veriyor. VPN uygulamalarının kullanıldığı ağlardan en yaygın olanı ise Fatih ağı. Okullarda kullanılan ve belli erişim kısıtları olan Fatih ağının tüm bu kısıtlarını kaldırmak için kullanılan VPN programlarından birisi de Psiphon Pro VPN uygulaması.

Kullanım alanı oldukça geniş olan uygulama, genel olarak ağa direk bağlantı imkanı sunuyor ve sosyal medya uygulamalarından tutun çeşitli oyunlara kadar erişim izni veriliyor. Burada tek dikkat edilecek nokta ise Psiphon Pro VPN uygulamasının ayarlarını doğru bir şekilde yapmak olacak. Hemen uygulamanın ayarlarını nasıl doğru bir şekilde kullanacağımız konusunda detaylara geçelim.

Psiphon Pro VPN Uygulaması için Ayarlar Neler?

Uygulamanızı cihazınıza yüklemenizin ardından, uygulamayı başlatın.

Uygulamanın ana ekranında, üst kısımda yer alan “ Seçenekler ” bölümünü göreceksiniz.

” bölümünü göreceksiniz. Seçenekler kısmını seçerek ayar menüsüne giriş yapın.

Seçenekler kısmına girmenizin ardından Vekil sunucu ayarları bölümünde “Bir http vekil sunucusu aracılığıyla bağlan” sekmesini onaylı hale getirmeniz gerekiyor.

sekmesini onaylı hale getirmeniz gerekiyor. Bu işlemin hemen ardından ise “ Özel http üst bilgileri ” sekmesine giriş yapmanız gerekiyor. Diğer ayarları bu kısım üzerinde düzenleyeceksiniz.

” sekmesine giriş yapmanız gerekiyor. Diğer ayarları bu kısım üzerinde düzenleyeceksiniz. Bu alana girdiğiniz zamanda yeni bir pencere karşınıza gelecek. Karşınıza gelen pencere üzerinden “Üst bilgi 1” kısmına gelmeniz ve bu kısma “Host” ifadesini yazmanız gerekiyor. Host ifadesini yazmanızın ardından alt kısımda yer alan kısma da bir site adresi gireceğiz.