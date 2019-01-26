Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan okullar için başlatılan bir internet projesi olan Fatih İnternet projesi, belli kurallar çerçevesinde sürekli olarak güncelleniyor. Bilmeyenler için sistemden kısaca söz ederek daha sonra güncellemelerle gelen engellerden söz edelim. Okullarda hızlı ve ücretsiz WİFİ bağlantısı sunulmasını sağlayan Fatih ağları, sosyal medya ve daha birçok benzeri sitenin erişimine engelli bir şekilde geliyor.

Yani amaç öğrencilerin ve öğretmenlerin der içeriklerine kolayca ulaşmasını sağlamak ve interneti doğru bir biçimde kullanmak. Tabii ki ağ içerisinde engellenen sitelere girmek için Güncel Fatih VPN Ayarları kullanmak ve bazı düzenlemeler yapmak da mümkün. Bu yazımızda Güncel Fatih VPN Ayarları için detaylara bakacağız.

Güncel Fatih VPN Ayarları Psiphon Pro Ayarları

VPN uygulamalarına göre ayarların hangileri olduğundan söz edeceğiz. İlk VPN de Psiphon Pro olacak.

VPN uygulamasını başlatın ve üst kısımda yer alan “seçenekler” bölümünden ayarları düzenleyeceğiniz alana girin.

Seçenekler içerisinden ise “ Bir http Vekil sunucu aracılığıyla bağlan ” özelliğini aktif etmeniz gerekiyor.

” özelliğini aktif etmeniz gerekiyor. Sonrasında “ Özel http üst bilgileri ” bölümüne girin.

” bölümüne girin. Burada Üst bilgi 1 bölümlerini doldurmanız gerekiyor. İlk kısma “Host” yazmanız ve ikinci kısmada sitelerin adresini girmeniz gerekiyor.

Spark VPN Ayarları

Spark VPN uygulamasını indirin.

uygulamasını indirin. Hemen sonrasında ise uygulamayı başlatın ve üst kısımda yer alan “Tweaks” kısmına tıklayın.

Karşınıza SDcard klasörü gelecektir. Üst kısımdan geri gelerek telefonunuzda indirme yaptığınız klasörü bulmanız gerekiyor.

Cihazınıza indirdiğiniz güncel ayar dosyasını bulup, bu dosyayı seçmeniz gerekiyor.

Güncel ayar dosyasına buradan ulaşabilişiniz.

Şimdi ise SSH ayarlarını yapmanız gerekecek.

Eğer bir SSH hesabınız yoksa SkySSH üzerinden yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.

üzerinden yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. SkySSH sitesine girdikten sonra server seçmeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından ise “ Create Account ” bölümünden yeni bir hesap oluşturmanız gerekiyor.

sitesine girdikten sonra server seçmeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından ise “ ” bölümünden yeni bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Bunun için kullanıcı adı ve şifre girmeniz yeterli.

“ Create ” dediğiniz zaman hesap oluşturuluyor. Genelde “195…” şeklinde başlayan bir IP göreceksiniz. Bunu kopyalayıp Spark VPN uygulamasına dönün.

” dediğiniz zaman hesap oluşturuluyor. Genelde “195…” şeklinde başlayan bir IP göreceksiniz. Bunu kopyalayıp uygulamasına dönün. SSH bölümünde yer alan host kısmına bu numarayı girin.

Daha sonra tekrar siteye dönün ve username bölümünde yer alan kullanıcı adının tamamını kopyalayın. Güncel Fatih VPN Ayarları için bu adı Spark VPN üzerinde yer alan username kısmına yapıştırıyoruz.

için bu adı Spark VPN üzerinde yer alan username kısmına yapıştırıyoruz. Hesabınızı oluştururken girdiğiniz şifreyi de şifre alanına giriyorsunuz.

Son olarak alt kısma inip “ Data Compression ” seçeneğini kapatmanız gerekiyor.

” seçeneğini kapatmanız gerekiyor. Tüm bunlardan sonra ana ekrandan Start butonuna basmanız yeterli olacaktır.

JJE-Revolution Ayarları

Diğer uygulamalarda olduğu gibi yine bir ayar dosyası indirmeniz gerektiğini ve yine bir SSH hesabı açmanız gerektiğini belirtelim. Bunun dışında yapacağınız işlemlerden söz edelim.

JJE-Revolution uygulamasına girin ve sağ üst kısımda yer alan “ Config ” sekmesine tıklayın.

uygulamasına girin ve sağ üst kısımda yer alan “ ” sekmesine tıklayın. Bu kısımda “ Import ” seçeneğini seçerek indirdiğiniz ayar dosyasını yüklemeniz gerekiyor. Ayar dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

” seçeneğini seçerek indirdiğiniz ayar dosyasını yüklemeniz gerekiyor. Ayar dosyasına buradan ulaşabilirsiniz. Özel ayar dosyasının yüklenme işlemini tamamlıyorsunuz.