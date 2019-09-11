Günlük Kullanım İçin En İyi Notebook Tavsiyeleri

Her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde yeniliğe ayak uyduran birçok Notebook piyasaya sürülüyor. Bazıları ofis tabanlı uygulamalar konusunda üst düzey donanımlara, bazılar en yeni çıkan oyunu bile kaldıracak kapasiteye ve bazıları ise günlük kullanım için gereken standart özelliklere sahip olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük kullanım için en iyi Notebook’u bulmak için öncelikle gereksinimlerinizin ne olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Mesela hem donanım hem de tasarım açısından uygun fiyatıyla ön plana çıkan Asus VivoBook X512 modelini alabilirsiniz. Ya da yine aynı serinin performans bakımından ön plana çıkan ASUS VivoBook Pro 15 N580VD’yi tercih edebilirsiniz.

Şimdi hazırsanız, sizler için hazırladığımız günlük kullanım için en iyi Notebook tavsiyelerimize göz atabilirsiniz.

Asus VivoBook X512

İşlemci: Intel Core i7 8.Nesil | Ekran Kartı: NVIDIA GeForce MX250 | RAM: 8 GB DDR4 RAM | Ekran: 15inç (1920×1080) | Depolama: 256GB – 1TB SSD

Listemizin ilk sırasını bu yıl en iyi bütçe Notebook’ları listelerinin tepesinde göreceğiniz Asus VivoBook X512 yer alıyor. Hem donanım, hem tasarım, hem de sunduğu özelliklerle birlikte birçok kişiyi cezbedecek gibi duruyor. Oldukça ince çerçevelere, Asus’un NanoEdge ekran tasarımına, en yeni Ergo-menteşelerine ve parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapan yeni nesil bir TrackPad’i var.

Performans konusunda 8.Nesil i7 işlemciye ev sahipliği yapan bir bilgisayarla asla bir sorun yaşamazsınız. SSD sayesinde programları çalıştırırken bile zaman kaybetmezsiniz. Diyelim ki Google Chrome’da 30 sekme aynı anda açtınız ve buna ek olarak farklı programları da açsanız da genel işlerinizi aksamadan halledebilirsiniz.

Dell XPS 13

İşlemci: 8. Nesil Intel Core i5 ve i7 |Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Ekran: 13.3-inch FHD (1,920 x 1,080) – 4k (3840 x 2160) | Depolama: 256GB – 1TB SSD

Dell, günlük kullanım için oldukça ideal olan bilgisayarları yıllardır piyasaya sürüyor. XPS 13 ise bu yıl piyasaya sürülenlerin arasında en çok ses getirenlerden birisi. Dell’in amiral gemisi olan yeni modeli, muhteşem ve hafif tasarımından güçlü modern donanımlarına kadar sizi memnun edecek bir sürü özelliğe sahip.

Örneğin, 8. nesil bir Intel Core i5 veya i7 işlemciyi ve çerçevesiz bir “Infinity Edge” ekrana sahip. Böylelikle günlük kullanım için en ideal Notebook’lardan birisi diyebiliriz. Yeni donanım her türlü programı ve oyunu kaldırabilecek potansiyele sahip. Yeni sürüm önceki modele nazaran daha çok pil ömrü elde edersiniz.

ASUS VivoBook Pro 15 N580VD

İşlemci: 7. Nesil Intel Core i7-7700HQ |Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 | RAM: 16GB DDR4 RAM| Ekran: 15.6inç 4K | Depolama: 128GB – 1TB SSD

ASUS VivoBook Pro 15 N580VD, günlük kullanım için en iyi Notebook söz konusu olduğunda performansı ile ön plana çıkan cihazların başında gelmektedir. Asus’un VivoBook Pro dizüstü bilgisayar serisi uygun fiyata güçlü performans sunar. MacBook Pro ve Dell’in XPS 15’i gibi yüksek fiyatlara nazaran, donanımı sayesinde oldukça iyi performansı onlara göre düşük fiyata mal ediyor.

Depolama kapasitesini kendiniz belirleyerek, SSD kapasitesini artırabilir, daha yüksek bir alan ile dilediğiniz oyunu oynayabilir, en zor programları bile akıcı şekilde kullanabilirsiniz. İster ofis bilgisayarı olsun, isterseniz de en sevdiğiniz oyunu oynayabileceğiniz bir platform; ASUS VivoBook Pro 15 N580VD ile bunu yapmanız mümkündür.

Acer Switch 3

İşlemci: 1.10GHz Intel Pentium Quad Core N4200 ve Intel Core i3 7100U | Ekran Kartı: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4GB | Ekran: 12.2-inç, 1920 x 1200 IPS LCD Dokunmatik Ekran | Depolama: 64GB – 128GB eMMC

Ben ille de yeni bilgisayar istemem, günlük işlerimi idare edecek tarzda bir cihaz istiyorsanız, Acer Switch 3 2017 kesinlikle en iyi seçenek. Acer Switch 3, temel olarak Microsoft’un Surface Book bilgisayarının konseptine benzer şekilde bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Gündelik işlerinizi halletmek için de genel olarak donanımları uygun

Boyutu oldukça küçük, bundan dolayı da oldukça kompakt bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın dokunmatik ekranının olması, ikisi bir arada notebooklar içerisinde de popüler olmasına olanak sağlamıştır. 2017 yapımı olmasına rağmen USB Tip-C, 8 GB RAM, bir IPS ekran ve daha pahalı bir seçenekle gelen Intel Core i3 7100U işlemci bulunuyor.

Asus Chromebook Flip

İşlemci: Intel Pentium 4405Y – Intel Core m3-6Y30 | Ekran Kartı: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4GB | Ekran: 12.5-inç, FullHD (1,920 x 1,080) LED ve parlama önleyici ekran | Depolama: 32GB – 64GB eMMC

En iyi Chromebook dizüstü bilgisayar söz konusu olduğunda, iki farklı alternatif arasında seçim yapabilirsiniz. Birincisi Google’ın Chromebook Pixel’i ve diğeri de Premium özellikleri çok daha uygun bir pakette birleştiren mükemmel Asus Chromebook Flip C302 var.

Chromebook’lar birçok insan için mükemmel ve uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar olarak ön plana çıkıyor. Asus Chromebook Flip C302 en iyi Chromebook’lardan biridir. Günlük kullanım için oldukça ideal bir seçenektirBir Intel Core işlemci, FullHD 1080p dokunmatik ekran, arkadan aydınlatmalı klavye ve USB-C bağlantı noktası ile birlikte geliyor.