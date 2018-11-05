Günümüzün ve Geleceğin Teknolojisi Telefon mu yoksa Bilgisayar mı?

Akıllı telefonlar bilgisayarlar gibi midir? Bilgisayarların yerini alabilecekler mi? Akıllı telefonlar ile bilgisayarların sürekli yarış halinde olduğu gerçeğine sahibiz. Küçük teknolojiler bilgisayarları geride bırakmak için emin adımlarla ilerliyor. Fakat şuan ikisinin arasında sadece zorlu bir rekabet olduğunu görüyoruz.

Bir sonraki teknoloji alışverişinizde ne alsam diye düşünüyorsanız mutlaka akıllı telefonları ilk olarak değerlendirmeye alın. Bu karardan dolayı asla pişman olmayacaksınız.

Akıllı Telefonlar Bilgisayarlardan Nasıl Daha İyi Olabiliyor?

Akıllı telefonların birçok yönü ile incelendiğinde, bilgisayarlara çok benzer yapıda olduğu anlaşılmaktadır. Kısa süre içinde bilgisayardan daha öncelikli bir gereksinim haline geldi.

Akıllı telefonun ilk avantajı bilgisayara göre yanında çok rahat bir şekilde taşınabiliyor olmasıdır. Her yere götürülebilir ve ayrıca bir bilgisayar tarafından sunulan hemen hemen tüm özellikler tarafından desteklenir.

Her akıllı telefon 3G/4G veya Wi-Fi ile internete bağlanabilir ve inanılmaz hızları destekler. Hızlı internet erişimi sayesinde bulunduğunuz yerden bağımsız olarak bir dizi çevrimiçi etkinlik gerçekleştirebilirsiniz. Sosyal medya takibi, ofis işlerini kontrol etmek, online oyun oynamak, online alışveriş yapmak, müzik dinlemek ve film izlemek gibi özellikleri akıllı telefonunuzda aktif bir şekilde kullanabilirsiniz.

Akıllı telefonlar da büyük bir işkolik yandaşı olduğunu kanıtlamaktadır. Ofisten uzakta olduğunuzda önemli e-postaları kaçırma ile alakalı hiçbir endişe kalmayacak. Akıllı telefonlarda power point ve excel düzenlemeleri yapabilir ve ayrıca istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. Günümüz akıllı telefonları tam anlamıyla cebinde bir bilgisayar taşımak ile eş anlama geliyor.

Küçük boyutta olmasına ve daha az ağırlığa sahip olmasına rağmen bir RAM desteği, işlemcileri ve depolama seçenekleri açısından bir bilgisayar ile karşılaştırılabilir.

Akıllı Telefonların Kazandığına Dair 3 Neden

1. Katlanabilir Akıllı Telefonlar

Teknolojik gelişmeler sayesinde ekranlar daha esnek olmaya başladı. Katlanabilir akıllı telefonlar dışarıda katlayarak yanınızda taşıyabileceğiniz ve daha büyük bir görüntüye sahip olmak için açabileceğiniz bir görüntü ile birlikte cüzdan gibi görünüyor.

2. 7nm İşlemci

Şirketler daha hızlı performans ile desteklenen, daha fazla güç tasarrufu sağlayan, ve daha yüksek çözünürlüklü ekran ve kamera sunan 7nm bir işlemci kullanıyor. Ayrıca artık ek olarak 5G bağlantısı olan telefonları da destekleyecek.

3. Snapdragon 850

Snapdragon 850 oyuncuların kendilerini şımartmaları için inanılmaz hızlı bir performans sergiliyor. LTE bağlantısı ve genişletilmiş batarya ömrü gibi özelliklerden de yararlanılabilir.

Akıllı Telefonlardan Üstün Bilgisayarlar

Bazı bilgisayarlardan çok daha ileri teknolojiye sahip akıllı telefonların var olduğunu gördük. Fakat bilgisayarların belirli alanlarda daha iyi olduğu da inkar edilemez bir gerçek. Örneğin bilgisayarlar dünyanın her yerinde bulunan ofislerinde olması gereken temel ihtiyaçtır. İnsanların akıllı telefonlarını kullanarak ofislerinde çalışmasını bekleyemezsiniz. Telefonlardan excel ve sunum programlarının kullanılabildiği, hatta e-posta gönderilebildiği doğrudur, ancak bilgisayarlar akıllı telefonlara kıyasla excel, powerpoint, word belgeler vb. için daha iyi bir platform sunmaktadır.

Ek olarak çoğu insan tam bir klavye üzerinde yazmayı tercih eder. Ayrıca ekran boyutu belki de bir bilgisayarın akıllı telefonu her zaman yenebileceği en temel alandır.

Sonuç olarak

Akıllı telefon ve bilgisayar arasındaki fark her geçen gün daha da azalıyor. Bazı akıllı telefonlar e-posta gönderme, blog gönderileri yazma, ve bilgi depolama gibi bilgisayarların görevlerini yerine getirirken, bilgisayarlar arama yapma, metin gönderme veya telefon numarası bulma gibi işlevleri gerçekleştirebilir.