Günün Mobil Oyunu- Starman 18.02.2018

Starman: Tale of Light, ana karakter hakkında pek bilgi vermiyor. Bir çok açıdan astronata benzeyen kahramanımız, fabrika, lunapark ve yolcu gemisine benzeyen ortamlara çekiliyor. Belki de evine dönmeye çalışan birini kontrol ediyoruzdur?

Kahramanımızı yakından tanımıyor oluşumuz bir sorun sayılmaz. Oyundaki bu belirsizlik yapımın en etkileyici yönlerinden biri olarak karşımızda. Starman’ın bizlere sunduğu siyah-beyaz görselleri ve tüyler ürpertici atmosferinin yanında umut veren müzikleri, kendinizi oyunun evrenine çekmek için yeterli oluyor.

Bölümlerin tasarımları da çok büyüleyici olmuş. Starman’ı oynadıkça tanıdık gelen yerlerde gezecek fakat garip detaylara takılacaksınız. Örneğin, bir müzede gezerken, camlar arkasında sergilenen eserlerin önünden geçecek ve kendinizi bir anda Jenga kulesi gibi dengesiz bir yapının tepesinde bulacaksınız.

Bu kulenin bloklarını hareket ettirmek, oyunun ilginç bulmalarından yalnızca biri olarak karşımızda olacak. Başlarda Starman, kapı açmak için enerji küplerini şarj eder gibi aydınlık ve karanlık üzerine kurulmuş bulmacalar sunuyor oyunculara. Kısa süre sonra alakasız fizik kurallarından fayda sağlayan durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hava püskürterek kutuları oynatmaktan dişli şeklindeki düğmelere top yuvarlamaya kadar farklı farklı bulmacalarla karşı karşıya kalıyorsunuz.

Oyuna bir kez başladığınızda, sonuna kadar devam etmeye özen gösterin. Son bölümlerde karşınıza çıkacak olan sürprizler görmeye değer!