Youtube Video İndirme Özelliği Artık Türkiye’de Kullanılabilir!
Google çevrimdışı izlemek için beklediğimizden daha fazla ülkede bulunan Youtube videolarını indirme özelliğini sessiz sedasız sundu. Aslında bu özellik geçen ay yayına başladı. Ancak...
Samsung, Galaxy S Cihazların İsimlendirme Şeklini Değiştirmeyi Düşünüyor
Samsung, bu yılki Dünya Mobil Kongresi'nde (MWC) Galaxy S9'u duyurmadan kısa süre önce, 2018 amiral gemisinin mevcut Galaxy S marka planı için son cihaz...
Sony Xperia Ear Duo Kablosuz Kulaklık Tanıtıldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi
MWC 2018 sürüyor ve Japon üretici Sony de fuarda tanıtımlarını yapmaya devam ediyor. Sony bugün yeni kablosuz "dual-listening" (çift dinleme) kulaklıkları olan Xperia Ear...
Samsung CEO’sundan Katlanabilir Ekranlı Telefon Hakkında Yeni Açıklamalar Geldi
En son çıkan söylentilerde duyduğumuz Samsung'un katlanabilir ekran telefonu (Samsung Galaxy X'i) CES 2018'de bir kaç kişiye sergilediği yönünde haberler çıktı. Bugün ise şirket CEO'su...
Çin Hükümeti’nden Apple’a Büyük Darbe: Apple Veri Merkezleri Taşınıyor!
Çin hükümeti yerel bir kanun sebebiyle, Apple'ı 28 Şubat tarihinden itibaren Çinli kullanıcıların iCloud hesaplarını Çin'deki bir veri merkezinde ev sahipliği yapmaya zorluyor. Bu sayede hesapları...
Sony MWC 2018’de Sürpriz Bir Telefon Tanıtımı Yapacağını Açıkladı!
Geçtiğimiz haftalarda söylenti makineleri çalışmış ve Sony Xperia XZ2 ile Xperia XZ2 Compact'ı MWC 2018'de göreceğimiz kesinleşmişti. Ancak sürpriz bir üçüncü cihaz da olacak...
SAR Değeri Nedir?
Akıllı telefon alırken genellikle işlemcisine, tasarımına, ekran kalitesine veya markasına bakıyoruz fakat ihmal ettiğimiz çok önemli bir özellikleri daha mevcut. Bahsettiğimiz özellik ise SAR...
Mavi Balina Oyunu Nedir?
Ülkemiz de dahil olmak üzere dünya üzerindeki çocukların hayatını tehlikeye atan Mavi Balina adlı oyun ailelerin kabusu olmaya başladı. Birçok can alan Mavi Balina...
iPhone X’e Olan Zayıf Talep Samsung’u Neden Korkutuyor?
iPhone X'e olan zayıf talep Samsung'un iPhone OLED ekranının satışlarını korkutuyor. Samsung artık iPhone X için üreteceği ekranlardan ümidini kesmiş olacak ki şirket yeni...
En İyi Android Tabletler 2018
Yeni bir tablet mi arıyorsunuz? Bu tableti de Android tabanlı olarak mı düşünüyorsunuz? Size iyi bir haberimiz var. Çünkü bu yazı tabletinizden keyif almanız...
Samsung Galaxy Tab S4 Özellikleri Sızdırıldı
Yakınlarda yapılan bir benchmark testinin sonuç listesinde yeni bir Samsung cihazı olan Samsung Galaxy Tab S4 göründü. Cihaz SM-T835 model numarası taşıyor ve geçen...
Amazon Artık Microsoft’tan Büyük
Amazon CEO'su Jeff Bezos son zamanlarda Bill Gates'ten dünyadaki en zengin adam ünvanını çaldıktan sonra; aynı şey iki teknoloji efsanesinin kurduğu şirketler için de...
Galaxy S9’u Deneyen Kullanıcı Neler Anlattı? İşte İlk İzlenimler!
Bugünlerde bazıları bitcoin madenciliği ile uğraşırken bazıları ise Reddit'de Galaxy S9 hakkında bilgi madenciliği yapmakla meşgul durumda. Reddit'in Galaxy S9 hakkında bilgi sahibi olan...
Google AMP Hikayeler Özelliği Çok Yakında!
Kısa bir süre önce Google, mobil cihazlarda yükleme sürelerini azaltmayı amaçlayan bir web sitesi teknolojisi olan AMP projesini tanıtmıştı. Arama sonuçlarının yanındaki küçük bir...
Samsung Experience 9.0 Güncellemesiyle Emojiler Değiştirildi
Samsung nihayet Samsung Experience 9.0 ile birlikte büyük tepki alan ve beğenilmeyen emojilerini değiştiriyor. Son birkaç yıldır bir Samsung telefon kullanıyorsanız, bir iPhone'da tamamen farklı...
Xiaomi’nin Yeni Akıllı Televizyonu: Mi TV 4 Özellikleri ve Çıkış Tarihi
Xiaomi, 14 Şubat tarihinde Hint pazarında Mi TV 4'ü piyasaya sürecek. TV duyurusu Redmi Not 5 Pro duyuruları ile birlikte yapılacak. Mi TV 4, şirketin...
Apple AirPod Alev Aldı! (Video)
Apple'ın kablosuz çalışan AirPod kulaklıkları patladı. Bu tatlı kulaklıklara bakarsanız hiçbir zaman bir soruna neden olamayacak kadar iyi huylu bir cihaz olduğunu düşünürsünüz. Yani...
E-devlet’e Yeni Özellik: Soyağacı Sorgulama Sistemi
E-devlet Soyağacı Sorgulama Sistemi bugün resmen e-devlet bünyesinde kullanıma sunuldu. E-devlet girişi yaptıktan sonra aile soyağacını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-devlet sitesine akın ettiler. Şu...
FDA Açıkladı: Cep Telefonu Kullanımı Kanser Yapmıyor!
Bir FDA araştırmasının parçası olan iki testte; fareler cep telefonu radyasyonuna maruz bırakıldı. Bazı kemirgenler için bu iyi sonuç vermedi. Erkek sıçanlarda bulunan ve...
LG Telefonlarını Çin Pazarından Çekeceğini Açıkladı!
LG mobil anlamda Çin'de aradığını bulamadı ve artık çekilme kararını açıkladı. Çin pazarına sunulmuş en son LG telefonu 2016 yılının G5 SE modeliydi. Çok da...
Asus’un Yeni ZenFone 5 Serisinin Çizimleri Sızdırıldı
Asus, yeni ZenFone 5 serisinin resmi olarak 27 Şubat'ta duyurulacağını doğruladı. Ancak yaklaşmakta olan akıllı telefonlarla ilgili hiçbir şey hakkında bilgi vermedi. Spoilerdan hoşlanmıyorsanız yazının...
Samsung Experience 9.0 Duyuruldu! Tüm Yenilikler
Samsung bir yandan Android Oreo güncellemeleri için hazırlıklara devam ederken, bir yandan da yeni sistemleri üzerinde çalışıyor. Markanın bu doğrultuda yeni teknolojilerinden birisi de...
Nokia 2017 Son Çeyrek Satış Raporları Yayınlandı
Telekomünikasyon devi Nokia'nın 2017 4. çeyrek için mali sonuçları yayınlandı. İlk öngörülerden daha iyi duruyorlar. Şirket, 1.1 milyar $ kâr öngörüyordu 4. çeyreğe kadar...
Samsung Bitcoin Kazım Cihazları Üretecek!
Samsung'un fabrikaları da artık Bitcoin madencilik donanımını yapmaya başladı. ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) tasarımı geçen sene tamamlandı ve The Bell'e göre bu ay işlemciler...
İşlemci Satışlarında Taht Oyunları Başladı: Samsung vs Intel
Samsung geçen yıla kıyasla bu yıl 50 milyar dolar olan kârını geçenlerde açıkladı. 14.1 milyar dolar fazla olan rekor bir satış yaptı. Bu geliri...
Google Clips Ön Siparişinde Rekor Kırıldı
Tanıtımı üzerinden aylar geçti ancak AI destekli Google Clips fotoğraf makinesi artık satışa sunuldu. Bununla birlikte bir tane sipariş vermeyi başarmış olsanız bile gelmesi...
Microsoft Band 3 Satışa Çıkmayacak!
Microsoft Band 3 fitness takipçisi piyasaya çıkmadan önce iptal edildi. Cihazın bir prototipi kısa bir süre önce keşfedilmiş ve Band 2 üzerinde bazı faydalı...
Apple Homepod’a 4 Yeni Reklam Yayınlandı
Apple, HomePod akıllı hoparlörü için ön siparişleri zaten almaya başladı ve cihaz 9 Şubat'ta piyasaya sunulacak. Bu yüzden Apple cihaz için dört yeni reklam...
Google GDC 20018’e Hazırlanıyor: Yeni AR Destekli Oyunlar
19 Mart Pazartesi günü Google tarafından 2018 GDC (Oyun Geliştirme Konferansı) bir Google Geliştirici Günü'ne ev sahipliği yapacak. Daha sonra 21 Mart'tan 23 Mart'a kadar...
Apple MacOS Eski Sürümleri İçin Meltdown ve Spectre Düzeltmelerini Yayımladı
Apple, geçen hafta hata düzeltme / güvenlik güncellemeleri yayınladı. Bunu yaparken, OS X 10.11 El Capitan ve macOS 10.12 Sierra da dahil olmak üzere...