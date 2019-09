Hadi Biraz iPhone Konuşalım: iPhone 11 Hakkında Her Şey

iPhone 11 ’in piyasaya çıkış tarihi herkesçe kesin gibi görünüyor. Beklentilerin bir kısmı Apple‘ın yeni iPhone serisini 10 Eylül Pazartesi günü tanıtacağı yönünde. Gün geçtikçe sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Daha öncesinde birkaç haber yayınlamıştık, 2020 iPhone’ları hakkında. Sunduğumuz bilgilerin birçoğu bu yılki cihazların çok fazla bir yükseltme içermeyeceklerini dile getirmiştik. Şayet üst düzey beklentilere girerseniz, biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

Genel beklentiler arasında iPhone’nun Lightning bağlantı noktasını çıkarması, kamerada birkaç değişiklik ve sistemsel birkaç yenileme söz konusu olabilir. Daha detaylı açıklamalar için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

Hızlı bir soru soralım. Sizce bu yıl iPhone 11 Pro isminde bir telefon görecek miyiz? Son sızıntılar yeni iPhone 11’in iOS 13 yazılımında bulunan bütün özelliklere sahip olacağını iddia ediyor. Yeni telefonların ismine gelince iPhone 11, iPhone 11R ve iPhone 11 Max olması bekleniyor.

Ana değişiklik, kamera yükseltmesi olacak. Mevcut beklentilere bir göz atacak olursak, iPhone 11 ve iPhone 11 Max’ta üçlü kamera kurulumunun olacağı, buna ek olarak iPhone 11R modelinde iki tane olduğunu söyleyebiliriz. Ama ortak yanları her iki durumda da gelişmiş kamera ayarlamaları söz konusu olacak. Şimdi de sırasıyla mevcut söylentilere bir göz atalım.

Apple yeni lansman tarihini kısa bir süre önce onayladı. Etkinlik 10 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da olacak. Kısa bir yorum yapacak olursak, geçtiğimiz serilere bir bakalım. Apple birer hafta arayla cihazlarını tanıtıyor, ön siparişe açıyor ve son olarak mağazalardaki yerlerini alıyor.

Sıralamanın da yukarıdaki gibi olmasını bekliyoruz. Hatta bir kaynak ekstra bilgi vererek, üç yeni iPhone’un aynı anda piyasaya çıkacağı iddia edildi. Tabiki bu bilgiler doğrudan yeni nesil iPhonte cihazlarının tanıtılma tarihi de olmayabilir, şirket Apple Watch 5 akıllı saatini de duyurabilir.

iPhone 11’in fiyatı diğer ürünleri gibi düşüş gene yaşamayacak. Android telefonlarda birçok seçenek mevcut. Ama iPhone cihazlarında bu şekilde durum söz konusu değil. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Apple iPhone XS modelinin hala 9000 TL civarında bir fiyat etiketinin olduğunu varsayarsak, yeni iPhone minimum 10 bin civarında olması oldukça muhtemel diyebiliriz.

Tabi ki bu şekilde olacak diye bir durum söz konusu değil. Daha önceden Apple’ın kaybı hakkında bir haber yazmıştım. Orada Apple’ın geçen yıl piyasaya sürdüğü cihazlarda oldukça düşüş olduğunu bundan dolayı da fiyatları geri çekilebileceği söz konusuydu. Şayet bu şekilde bir yaklaşım söz konusu olursa, daha uygun iPhone görme ihtimalimiz de var.

Yeni nesil seride yeni iPhone 11R, hem yükseltilmiş hem de üst düzey olduğunu varsayarsak, serideki diğer cihazlardan çok daha ucuz olabilir. Ya da geçen yılın temel seviyedeki iPhone cihazı, bu yıl iPhone 11R olabilir.

Apple iPhone 2019’u ne olarak piyasaya sürülecek? Aslında bu şekilde bir başlık açmamız bile kulağa garip gelebilir. Bir ara şirket normal rakamlarla yol aldı. Birden durum değişti, Roma rakamlarına geçiş yaptı. Yetmedi bunlara -S uzantısını ekledi.

Apple, telefonlara “iPhone 10” ve “iPhone 10-S” isimlerini vermese de hemen herkes bu şekilde kullandı. Bundan dolayı da yeni telefonların en azından XI olarak gelmesi halinde, halkımız iPhone 11 olarak kullanabilir. Tabi ki burda da bir sorun söz konusu Diyelimki Roma rakamı ile yazıldı. O zaman da sonuç iPhone XI R olarak değişik bir söylenim ve karmaşıklık içeriyor.

Muhtemelen Apple bu bağlamda Roma rakamlarını bir kenara bırakıp, doğrudan cihazlara normal sayı modunda isim verebilir. Ama bu durumu diğer Apple ürünleri için söyleyemeyiz.

Yeni iPhone neye benzeyecek? Gerçekten en çok söylenti tam olarak bu yönde oldu. Aslında tasarım bakımından gerçekten çok değişecek. Ama en büyük değişiklik arkada olacak: kare biçiminde yerleştirilmiş bir ızgara içinde üçlü kamera kurulumu var.

YouTube’da gezerken bulabileceğiniz bir videoyu sizin için yukarıya ekledik. Telefonun tasarımının tam olarak nasıl olduğunu, neler beklememiz gerektiğini kısaca gösteriyor. Aynı tasarımı sitemizde iPhone 11 olarak aratırsanız, sızıntı haberlerinde de görebilirsiniz.

Kısaca tekrar etmek gerekirse, yeni nesil iPhone 11 serisinde üçlü kamera kurulumu bir kare ızgara içerisine yerleştirilmiş. Ama küçük model olanda sadece 2 tane kamera yer alıyor.

Kare çıkıntı iPhone’larda görmeye alıştığımız kadar çekici görünmüyor, ancak Apple Samsung, Huawei ve Google’a çok fazla yer kaybetmediğinden emin olmak için bir sürpriz yaratabilir. Apple durumla biraz daha dalga geçmiş bile olabilir. Neden mi? Kısa süre önce tanıtılan Note 10’un sızıntısı yeni iPhone ile gerçekleşmişti.

An unknown leaker seems to have leaked two phones at the same time: the Galaxy Note10+ and the iPhone XR 2019 in the mirror. pic.twitter.com/QdzBsv8PB0

— Ice universe (@UniverseIce) July 31, 2019