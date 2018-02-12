Haftanın En İyi Mobil Oyunları 12.02.2018

Android ve iOS işletim sistemini kullanan cihazların uygulamala mağazaları olan Play Store ve App Store’da bu hafta öne çıkan oyunları sizlerle paylaşıyoruz. Her hafta sizlerle paylaşacağımız bu yazı serisimizde Haftanın Mobil Oyunları ile sizleri buluşturacağız. Haftanın en iyi mobil oyunları 12 Şubat tarihli listemizle karşınızdayız.

Dandara

Katıltığı her oyun festivalinde ödül almayı başaran ve Steam, PS4, Nintendo başta olmak üzere birçok platforma çıkış yapan platform oyunu Dandara nihayet mobil kullanıcılara da sunuldu. Aykırı ve eğlenceli yapısıyla beğenilen yapımın tek olumsuz yönü olarak fiyatını gösterebiliriz. 64,99TL fiyat etiketine sahip olan oyuna ayıracak bütçeniz bulunuyorsa, denemenizi tavsiye ederiz.

Grand Summoners

Şeytanlar ve Tanrı’ların diyarı olan Raktehelm’de dev bir savaş başlıyor. Mobil platforma uyarlanmış RPG özellikleri taşıyan güzel oyun şimdilik sadece iOS için çıkış yaptı. İlerleyen günlerde Android kullanıcıları da bu oyunu oynayabilecekler. Eğer bir Apple cihazı kullanıyorsanız bu oyunu App Store üzerinden edinebilirsiniz.

Final Fantasy XV: Pocket Edition

2016’nın en popüler rol yapma oyunlarından biri olan ve merakla beklenen Final Fantasy serisinin son yapımı olan mobil versiyon sonunda yayınlandı. Ücretsiz olarak sunulan yapımın en iyi özelliğiyse, orijinal oyundaki kontrolleri rahatlıkla mobil platforma geçirmeyi başarmış olmaları. Siz de konsoldaki büyük maceraya doymayanlardansanız, Final Fantasy XV: Pocket Edition Android ve iOS versiyonları ile kullanıcılarını bekliyor. Oyun ücretsiz olsa da ilk bölümü tamamladıktan sonra oyunun ilerleyen bölümlerini oynayabilmek için satın alım yapmanız gerekiyor.

Stickman Disc Golf Battle

Eski yapımları olan Stickman Skate Battle ve Stickman Cross Golf Battle gibi oyunlardan sonra, yine aynı mekanikleri bize sunan yeni Stickman Disc Golf Battle iOS ve Android platformunu kullanan oyunculara sunuldu. PvP üzerine kurulmuş olan oyun mobil kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmuş.