Hangi Durumlarda Telefon Bataryası Değiştirilmeli?

Satın aldığımız telefonu çok uzun süre hiçbir sorun yaşamadan kullanmak isteriz. Ancak maalesef bu her zaman mümkün olmuyor. Kullandığınız telefon Apple imzalı olsa dahi bir süre sonrasında özellikle batarya ile ilgili sorunlar yaşanabiliyor. Haliyle telefonun kullanım konforu ve keyfi de sekteye uğruyor.

Bu durumda yeni bir telefon almak ise batarya değişimi arasında kararsız kalabilirsiniz. Eğer yeni bir telefon için bütçe ayırmak istemiyorsanız en güvenli şekilde batarya değişimi yapılmasını sağlayın. Nasıl mı? Bu sorunun yanıtına geçeceğiz ancak öncesinde hangi durumlarda batarya değiştirilmeli sorusunun yanıtını kısa bir liste halinde aktaralım.

Bataryanın ısınması

Bataryanın şişmesi

Şarja takıldığında bataryanın dolmaması

Şarjın çok kısa sürede bitmesi

Bataryanın oksitlenmesi

Telefonun suyla temas etmesi

Telefonun batarya kaynaklı olarak açılmaması

Yukarıda sıraladığımız sorunlar son derece yaygın bir şekilde yaşanıyor. Bunların yanı sıra telefonunuzu satın aldığınız ilk günkü performansı ile kullanmak da isteyebilirsiniz. İşte bu durumda da batarya değişimi yapmanız gerekiyor. Peki, batarya değişimi için hangi servise güvenmeli, ne yapmalı?

40 Dakikada Garantili Batarya Değişimi

Öncelikle iPhone batarya değişimi işlemi için en çok tercih edilen platform, Apple’ın Türkiye’de anlaşmalı olduğu tek marka olan CPR Teknik Servis oluyor. Bu teknik servis, ABD’de 32 farklı kontrol aşamasından geçirilen, garantili ve sertifikalı olan muadil yedek parçaları kullanıyor. Ekran takımı değişimi, batarya değişimi gibi işlemlerin ise sadece 40 dakikada gerçekleştirilmesi kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Çünkü batarya değişimi için telefonunuzdan ayrı kalmanız gereken süre sadece 40 dakika oluyor.

Apple tarafından onaylanmış olan yedek parçalar ile telefonun arızalanan, sorun çıkaran parçalarını değiştirmek istediğinizde cprteknik.com adresi üzerinden bu servisle iletişime geçebilirsiniz. iPhone telefonlar için batarya değişimi fiyatları sıklıkla merak ediliyor. Ancak bu konuda net bir fiyattan söz edemeyiz.

Hangi telefon modelini kullandığınız, hangi batarya modelini tercih ettiğiniz gibi unsurlara bağlı olarak ayrılması gereken bütçe de değişiyor. Ancak genel olarak garantili batarya fiyatlarının sanıldığı kadar yüksek rakamlardan oluşmadığını da söyleyebiliriz. Zira bu teknik servisin internet sitesinde fiyatlar hakkında da bilgi mevcut. İletişim sayfasından hemen servise ulaşılabilir.