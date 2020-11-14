Hangi iPhone 12’yi Almalıyım – Yükseltme Kılavuzu

Apple iPhone yükseltme önerileri, eskiden nispeten basitti. Sadece yeni iPhone’u alın! Veya bir yılı atlayın ve bir sonrakini alın. Ancak Apple telefon serisini genişletiyor ve bu yıl her zamankinden daha fazla seçenek var. Çok fazla seçenek mi var? Bunları Artıları ve Eksileri ile ayıralım.

Bu arada Android kullanıcılarının daha fazla okumasına gerek yok. Bu makale, yeni iPhone 12‘lerden birine yükseltmek isteyen iPhone sahipleri içindir.

Seri 12’de 5.4″ ekranlı mini ile 6.7″ ekranlı Pro Max arasında değişen dört yeni model bulunuyor. Modeller, depolama kapasiteleri ve renklerin farklı kombinasyonları ile 54 farklı cihazdan oluşuyor.

Kıyaslama açısından, 2018’de mevcut farklı kombinasyon sayısı 36 idi. 2017’de sadece 20 idi, daha fazla seçenekle, yükseltmek için doğru iPhone’u seçmek her zamankinden daha zor hale geldi. Yardım etmek için buradayız.

Apple‘ın cihaz kataloğunu 2017 yılına kadar gözden geçirdik, o zaman iPhone 8 ve iPhone X çıktı ve dört iPhone 12 modelinin her birine yükseltmenin artılarını ve eksilerini değerlendirdik. Tek bir doğru cevap yok. Mevcut iPhone deneyiminize ve bir sonraki iPhone’unuzdan ne isteyeceğinize (belirli bir özellik veya yeni bir boyut) bağlıdır. Seçeneklerinizi listelemeye çalıştık, ancak nihayetinde karar sizin olacak.

Bu sayfa, 2019 iPhone’unuz varsa olası yükseltme yollarını kapsar, daha sonra 2018 ve 2017 iPhone’ları ele alacağız.

Konuya başlamadan önce, dört iPhone 12 modelinin de öncekilere göre bir dizi ortak avantaja sahip olması nedeniyle aşağıdaki paylaşılan yükseltmeler listesine göz atın.

iPhone 12 Serisi Ortak Özellikler

5G Bağlantısı

Tüm 12 Serisi Telefonlar OLED Ekran Kullanır

Düşmelere Dayanıklı Seramik Kalkan

Selfie ve Ultra Geniş Kameralar için Gece Modu

Dolby Vision Vİdeo Kayıt (Pro versiyonlarda 4K/60 fps, 12 ve 12 Mini’de 4K/30 fps)

Pro Modellerinde LiDAR Sensör

Daha Hızlı MagSafe Kablosuz Şarj

Geliştirilmiş Suya Dayanıklılık Derecesi

Yukarıdaki yükseltmeleri tekrar etmeyeceğiz, bu nedenle yükseltme seçeneklerinize göz atarken bunları aklınızda bulundurun. Ayrıca, tüm yeni iPhone 12‘lerin kutuda şarj cihazı ve kulaklık olmadan geldiğini de unutmayın. Bu, bu yıl tüm yükseltmeler için kesinlikle dikkate alınması gereken bir konu.

iPhone 11 Pro Max – iPhone 12 Pro Max

Bu kim için? Her yıl en iyi iPhone modeline yükseltme yapmak herkes için değildir, ancak en yenisini ve en iyisini istiyorsanız, alacağınız model budur. Pro Max, bu yıl ana kamera modülü için bazı özel yükseltmeler aldı, bu nedenle tonlarca fotoğraf ve video çekerseniz, yeni Pro Max daha iyi kalite sunacaktır. Yonga seti kademeli olarak daha hızlı, ancak daha da önemlisi, bu yıl Pro ikilisi, çoklu görev için bir nimet olan 4 GB yerine 6 GB RAM ile geliyor. Ayrıca 5G ile kablosuz veri hızlarında büyük bir sıçrama olacağına söz veriyor.

Artıları (+)

iPhone 12 serisi yükseltmeleri paylaştı (sayfanın en üstünde)

Dolby Vision ile % 7 daha geniş ekran

% 18 daha hızlı CPU

Daha Fazla RAM (6 GB)

% 10 Daha Hızlı GPU

Daha Düşük Diyafram Açıklığı

Yeni OIS

LiDAR Sensör

Daha Uzun Telefoto Lens (65 mm)

Eksileri (-)

%7 Daha Düşük Pil Kapasitesi (3.687 mAh)

Detaylı Karşılaştırma: iPhone 11 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 – iPhone 12

Bu kim için? Yıldan yıla bir başka önemli yükseltme.Telefoto kamera ve LiDAR dışında, bu telefon 12 Pro ile aynı. Bu, aynı OLED’i ve daha yüksek çözünürlük ve HDR10’u kullanmayı içerir. Temel olarak, bu, tele kamerayı sık kullanmadığınız sürece 200 $ daha ucuza bir Pro’dur – kullanmazsanız, bunu alın. Kullanırım derseniz, sonraki bölüme geçin.

Artıları (+)

OLED Ekran

Dolby Vision Video Kayıt

Daha Yüksek Çözünürlük

% 40 Daha Yüksek Piksel Yoğunluğu

% 23 Daha Hızlı CPU

% 10 Daha Hızlı GPU

Eksileri (-)

%9 Daha Küçül Pil (2.815 mAh)

Detaylı Karşılaştırma: Apple iPhone 11 vs Apple iPhone 12

iPhone 11 Pro’dan iPhone 12 Pro’ya

Bu kim için? Telefonunuzun boyutundan memnunsunuz ama yeni tasarımı, yeni yonga setini, daha büyük ekranı, hatta 5G’yi mi istiyorsunuz? Öyleyse, doğrudan 11 Pro‘dan 12 Pro‘ya gitmek çok mantıklı olabilir. Unutmayın, 2x optik yakınlaştırma sizin için bir marka veya kırılma değilse daha iyi bir fiyatla iPhone 12’yi de aklınızda bulundurmayı unutmayın.

Artıları (+)

Dolby Vision Video Kayır

% 7 Daha Geniş Ekran

% 18 Daha Hızlı CPU

% 12 Daha Hızlı GPU

LiDAR Tarayıcı

Eksileri (-)

% 7 Daha Küçük Pil (2.815 mAh)

Detaylı Karşılaştırma: Apple iPhone 11 Pro vs Apple iPhone 12 Pro

iPhone 11 Pro’dan iPhone 12’ye

Bu kim için? Bu yıl, basic modeli özellikle çok yönlü. Teardowns, iPhone 12 Pro ile tamamen aynı donanım olduğunu ortaya çıkardı – Pro’nun bir telefoto kamerası ve LIDar sensörü var. Bu nedenle, galerinizde ilerleyin ve yakınlaştırılmış fotoğrafların ne sıklıkla göründüğüne dikkat edin. 52 mm lens tam da bunun için uygun olduğundan portre çekimlerini de sayın. iPhone 12, Dolby Vision ile biraz daha büyük bir OLED’e ve serinin diğer tüm detaylarına sahip, yani telefoto kamerayı gerçekten özler miydiniz?

Artıları (+)

Fark Edilir Derecede Daha Hafif (164 gram vs 188 gram)

Dolby Vision Video Kayıt

% 18 daha hızlı CPU

% 12 daha hızlı GPU

Eksileri (-)

Paslanmaz Çelik Yerine Alüminyum Çerçeve

Telefoto Kamerayı Kaybedersiniz

Daha Düşük Maksimum Parlaklık (800nit – 625nit)

% 7 Daha Küçük Pil (3.046mAh yerine 2.815mAh)

Detaylı Karşılaştırma: Apple iPhone 11 Pro vs Apple iPhone 12

iPhone 11 Pro’dan iPhone 12 mini’ye

Birebir boyutları değildir.

Bu kim için? Daha büyük telefonlar gerçekten daha iyi miydi yoksa sadece yetenekli küçük bir amiral gemisi eksikliği miydi? Yeni SE tam olarak iyi değildi, ancak iPhone 12 mini, Steve Jobs‘un tek elle kullanılabilen telefonları övdüğü günlere geri döndü. iPhone 11 Pro‘dan iPhone 12 mini‘ye geçmek kendi başına bir yükseltme değildir, ancak küçük telefonlara olan sevginizi yeniden keşfetmenize olanak sağlayabilir.

Artıları (+)

Çok daha küçük ve daha hafif telefon (135gram vs 188gram)

% 18 daha hızlı CPU

% 12 daha hızlı GPU

Eksileri (-)

Telefoto kamerayı kaybedersiniz

% 15 daha küçük ekran

Daha düşük maksimum parlaklık (800nit – 625nit)

% 27 daha küçük pil (3.046mAh vs 2.227mAh)

Paslanmaz çelik yerine alüminyum çerçeve

Detaylı Karşılaştırma: Apple iPhone 12 mini vs Apple iPhone 11 Pro

Devamı geliyor…