Hangi iPhone’lar ve iPad’ler iOS 11 ile uyumlu?

iPad, iPhone veya iPod touch cihazınız iOS 11‘e güncellenebilir mi? İşte iOS 11 ile uyumlu olan Apple cihazlarının tam listesi.

iPhone‘um ve iPad’im IOS 11’i alabilir mi? Güncellemeyi yapmak istiyorum, ancak Apple cihazlarımın yeni yazılımı çalıştırmak için yaşı geçmiş olup olmadığını bilmiyorum.

Apple, WWDC 2017’de iOS 11’i sergilemek için sahneye çıktı ve yeni mobil işletim sisteminin açığa çıkmasıyla birlikte, hangi iPhone’ların, iPad’lerin ve iPod’ların sonbaharda piyasaya çıktığında genel sürümü yükleyebilecekleri konusunda duyuru geldi. (Bu, aynı zamanda, bu arada çeşitli beta sürümlerini hangi cihazların yükleyebileceği için de geçerli olacaktır.)

Apple, iPhone X veya iPad Y‘nin iOS’un yeni bir sürümünü yüklemesine izin verilmediğini beyan ettiği zaman yalnızca kötü davranmakla kalmaz. Yaşlandıkça donanımın yavaşladığı gerçeğini kabul ediyor ve yazılımlar aygıtların çalışması için gittikçe daha fazla şey talep ediyor: bu yüzden beş yıl önce en son teknolojiyle donatılmış bir telefonun şu anda en yeni yazılımı çalıştırması pek mümkün değil. Nitekim, geçmişte, bazen sınırda olan vakaların – yalnızca listeye gizlice takılan cihazların – yeni OS’u yükleyebildiğini ancak onu çalıştırmak için mücadele ettiğini ve önceki iOS sürümünden biraz daha yavaş çalıştığını gördük.

Bu yıl güncelleme, iPad 4, iPhone 5 ve iPhone 5c‘de düşüş gösterdi. Bu cihazların, iOS 11‘i yüklemesi yasaktır.

IOS 11’i destekleyen her Apple cihazının bir listesi:

iPad Air 1, iPad Air 2, iPad Pro (12.9, 2015), iPad Pro (9.7), iPad 2017, iPad Pro (10.5), iPad Pro (12.9, 2017)

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4

iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPod touch (altıncı nesil)

iPod touch (altıncı nesil) Dolayısıyla, iPad Air 1 veya üstü, bir iPad mini 2 veya üstü, bir iPhone 5 s veya üstü veya altıncı nesil iPod touch’ınız varsa, sonbaharda başlatıldığında ücretsiz olarak iOS 11’i alabilirsiniz. Veya şimdi iOS 11 beta sürümünü edinebilirsiniz. Burada iOS 11 betayı nasıl yükleyeceğinizi açıkladık.

iOS 10 ile uyumlu cihazların şu listesine kıyasla:

iPad 4, iPad Air 1, iPad Air 2, iPad Pro 9.7-inç, iPad Pro 12.9-inç

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4

iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE

iPod touch (altıncı nesil)