iPhone 6 vs Galaxy S6 vs LG G4 vs Nexus 6 kamera arayüzü karşılaştırması. Hangi telefon en iyi kamera uygulamasına sahip?

Akıllı telefonların kameraları bu yıl büyük gelişmeler kaydetti. Bu yılın en popüşer iki telefonu Samsung Galaxy S6 ve LG G4 kendilerinden önceki telefonlara göre kamera konusunda oldukça yol katetti ve kamera kalitesinde altın standart olarak görülen iPhone 6’ya karşı ayakta durmaya çalıştı.

iPhone 6 vs Galaxy S6 vs LG G4 vs Nexus 6 kamera karşılaştırma

Bu seferde bu telefonların kameralarını değil kamera arayüzlerini karşılaştırıyoruz. Bu telefonlar oldukça popüler arayüzlerden biri olan TouchWiz ile Samsung Galaxy S6, yeni versiyon kamera uygulaması ve arayüzüyle gelen LG G4, oldukça basit ve kullanıcı dostu olan arayüzü ile iPhone 6 ve son olarak saf Android temsilcisi olarak Google Nexus 6.

Hızlı erişim: Kısayollar hayat kurtarır.

Bu kısımda inceleyeceğimiz şey kameraya ne kadar hızlı ulaşacağımız ve bunların ne kadar kullanışlı olduğu.

4 telefonunda küçük bir dokunma kilit ekranını açıktan sonra gelen ana ekranda kamera simgesi bulunuyor. Nexus 6’da kilit ekranını açmak için sağdan sola doğru parmak hareketi yapmak gerekirken iPhone 6’da diğerlerine göre bu daha basit gibi duruyor. Ancak bu çok küçük bir fark.

Çoğu zaman telefona bakmadan dahi kameraya ulaşmak isteriz ve bu şu anda sadece Galaxy S6 ve LG G4’deki fiziksel tuşlarla mümkün. Arayüzde nerede olursanız olun anasayfa tuşuna iki defa basmak S6’da kamerayı getiriyor, G4’de ise ses kısma tuşuna iki defa basmanız gerekiyor. Bu iki telefondaki küçük özellikler daha çabuk fotoğraf çekmenize olanak sağlıyor.

Yine sadece S6 ve G4’te oldukça açık bir şekilde kamera modundan video moduna geçmenizi sağlayan buton bulunuyor. iPhone’da ise video moduna geçmek için parmağınızı hafifçe sürtmeniz gerekiyor. Nexus 6’da ise durum daha da karışık menüyü indirmeniz ve oradan videoyu seçmeniz lazım ki bazen bu işlem için biraz bekleyebiliyorsunuz.

Otomatik Çekim Modu

Çoğu insanın istedikleri kareleri hızlıca yakalamak istediği oldukça aşikar. İşte otomatik kamera modunun önemi burada öne çıkıyor.

iPhone 6 basitlik dediğimizde akla ilk gelen oluyor çünkü direk otomatik modda açılıyor (Profesyonel modu yok.) ve bu oldukça zmaan kazandırıyor. Apple’ın bu modde 5 farklı seçeneği var: Flash ayarı, HDR modu, zamanlayıcı, ön kamera butone ve filtreler. Bu son derece işe yarıyor ve ek özellikler için herhangi bir ayarlar tuşu aramamıza gerek kalmıyor.

Samsung Galaxy S6’da da benzer özelliklerde bir otomatik modu var ve kamera ekranından ayarlara geçebileceğiniz bir buton bulunmakta. iPhone’da ise kamera ekranından çıkıp ayarlar kısmından fotoğraflar ve kameraya girmeniz gerekiyor.

LG G4’te ise iki farklı otomatik mod var. Basit modda ekranda fotoğraf butonu bile yok herhangi bir yere dokunarak fotoğraf çekebiliyorsunuz. Hiçbir flasş ayarı yok, HDR modu yok veya video moduna geçme butonu yok. Bu kullanışlıdan ziyade kısıtlayıcı duruyor. Diğer yandan otomatik modda HDR gibi bazı özelliklere tek tuşla erişiminize imkan vermiyor ve bu da kullanışlı değil. Geri kalanı için bildiğimiz günlük kullanım için çekim ayarları.

Son olarak Nexus 6 normal fotoğraflar için tek bir mod sunuyor ve bu en kullanışsız olanı direk ayarlara ulaşmak için önce noktaların olduğu bölüme dokunmanız gerekiyor. HDR iyi bir ayar sunsada beyaz dengesi işe yaramaz.

Ek özellikler: Kullanışlı olanlar ve üzerine pek düşülmeyenler.

Telefon üreticilerinin bayrak gemisi olan telefonlarına bir çok ilginç fotoğraf modları getirdiğini biliyoruz: bazıları gerçekten çok kullanışlı bazıları ilk başta ilgi çekici olsada uzun süreli kullanımda hiç bir işe yaramıyor. Peki hangisi hangisi oluyor?

İlk olarak her telefonda hızlı bir şekilde erişilmesi gerektiğini düşündüğümüz iki özellikle başlayalım. Ağır çekim ve hızlı çekim video. Apple iPhone 6 bu özelliklere 720p ve 240 fps gibi fantastik bir şekilde mkalitesine sahip. LG G4’te ise hızlı çekim yok ve ağır çekimi S6 gibi 120 fps ve 720p çekim kalitesinde veriyor. Nexus 6’da ise bu özelliklerin hiç birisi yok ve bu da hayal kırıklığı demek.

Kamera filtreleri

Instagram benzeri kamera efektlerini kullanarak gerçekten fotoğrafta ortaya güzel işler çıkarabiliyor. Yalnız burada önemli olan uygulanacak olan efekti fotoğrafı çekmeden önce görebilmek fotoğrafı çektikten sonra uygulamak değil. Fotoğrafınızı çekmeden önce sahneyi monochrome filtesiyle görünlemek istersiniz herhalde. Böylelikle çok daha efektif fotoğraflara sahip olunabilir. iPhone 6 ve Galaxy S6 bu özelliği desteklerken LG G4’te veya Nexus 6’da maalesef böyle bir özellik yok.

Panaroma

Panaroma desteği dört telefonda da mevcut. Burada panaromik fotoğrafların kalitesini tartışmayacağız. Sadece Nexus 6 360 derecelik panaromik çekim özelliğine sahip. Dört telefonda dik tutarkende panaromik çekim yapabiliyor çoğu insanın kullandığı şekilde. Android telefonlar dik tutuşta manzara çekimlerine uyum sağlayabilirken iPhone 6’nın böyle bir yeteneği yok.

Sıra geldi çok kullanılmayan özelliklere: netlik derinliği ve interaktif çekim bunlar S6’da oynaması güzel ama her gün kullanılacak özellikler değil. Ancak tam olarak işe yaramaz şeklinde de değerlendiremeyiz. Bu özelliklere birde ön ve arka kameradan aynı anda çekim modunu da ekleyebiliriz. Bu özellikler Galaxy S6 ve LG G4’te mevcut.

Dört telefonda sessiz çekim yapma özelliğine sahip. Bu gizli bir fotoğraf çekmek istediğnizde güzel bir artı. Yapmanız gereken tek şey telefonunuzun sesini kapatmanız. Ve artık sessiz bir şekilde fotoğraf çekebilirsiniz.

Profesyoneller için: Manuel Kamera Kontrolleri

Aslında DSLR bir makineye sahipseniz telefonda manuel ayarları uğraşmanıza hiç mi hiç gerek yok. Ancak bazen ayarlar ile oynayarak sahnedeki değişimleri gözlemlemek isteyebilirsiniz. Bu ekstra özellik maalesef iPhone 6 ve Nexus 6’da yok. En azından incelediğimiz yüklü gelen kamera uygulamalarında. Neyseki bazı iOS için bazı güzel uygulamalar mevcut ancak bu sayı Nexus için oldukça düşük.

Samsung S6 manuel moda sahip ancak özellik bakımından sınıfta kalıyor. Mesela çekim hızı üzerinde bir kontrola sahip değilsiniz.

Diğer yandan LG G4 ise şimdiye kadar akıllı telefonlardaki en detaylı manuel ayarlara sahip telefonlardan bir tanesi. Fotoğraf çekiminde hayati dereceye sahip iki ayarı bulunduruyor. ISO ve çekim hızı ayarı. Şunu da eklemek gerekir ki beyaz dengesi gibi netlemeyide kendiniz yapıyorsunuz. Sadece bu da değil arayüzde bunlara ulaşmak ve bunları ayarlamakta oldukça basit. Yapmak istediğiniz ayarın butonuna dokunuyorsunuz ve işte karşınızda. Ayrıca fotoğrafınızın ne kadar iyi bir şekilde ışıklandırıldığını gösteren grafikde mevcut. Bu kurulu gelen fotoğraf uygulamaları içinde oldukça benzersiz. İyi iş LG!

Video Ayarları

Artık video çekimi günümüzde çok yaygın bir hal almaya başladı. Sadece önemli günlerde veya bebeğin ilk adımlarını kayda almıyor bazen kısa film veya vlog çekimleri yapılabiliyor. Her ne kadar üçüncü parti uygulamalar daha fazla özellik ve esneklik getirirken yüklü gelen uygulamalar izinleri ve kısıtlamalarıyla beraber çokta kullanışsız sayılmaz.

iPhone 6 sadeliği ve düz ara yüzü ile ilgi çekici. Ayrıca kullanım basitliğide iPhone 6’yı bir adım öne çıkarıyor. iPhone 6 ile objektife düşen ışığı video çekerken anlık olarak kontrol edebiliyorsunuz ve farklı ışıklar değişik seçenekler sunmakla kalmayıp aynı zaman ilham kaynağı oluyor. Anlık olarak otofokus yapması ve basitçe netlemek istediğiniz yere sadece dokunmanız yetince iPhone 6 diğer telefonlar arasında video konusunda en iyi kurulu uygulamaya sahip oluyor. Ancak diğer taraftan 30fps veya 60 fps gibi basit bir ayarı yapmak için yine kamera uygulamasından çıkıp ayarlara girmeniz gerekiyor.

Galaxy S6 4K video çekmenize olanak sağlıyor. Bu özellik iPhone’da mevcut değil. Fakat ışık konusunda oldukça yetersiz. İyi yönünden bakarsak bütün çekim modları elinizin altında ve kolay ulaşılabilir şekilde yerleştirilmiş. LG G4 ile de dokunarak netliği istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz ve otofokus olarak gerçekten çok iyi fakat video çekimi sırasında ışığı değiştiremiyorsunuz.

Ve son olarak diğer üçüne göre Nexus 6’da herhangi bir video ayarı mevcut değil. Hatta ekrana dokunarak tekrar netleme bile yapamıyorsunuz. Google’ın uygulaması video konusunda resmen yokları oynuyor.