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Hangi Telefonlar Android Q Beta 3 Güncellemesini Destekliyor?

Resmi açıklamaya göre Android Q Beta 3 güncellemesi, 12 farklı şirketten toplamda 21 akıllı telefona sunuluyor....

By Muhammed Arslan

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Hangi Telefonlar Android Q Beta Güncellemesini Destekliyor?

Google I/O 2019 etkinliğinde, Google tamamen yeni Android Q Beta 3 güncellemesini duyurdu. Bugüne kadar, Android Q Beta yalnızca Google Pixel akıllı telefonlar için kullanılabilir durumdaydı. Şimdi ise durum biraz değişti.

Şu anda Android Q Beta 3 güncellemesi, 12 farklı şirketten toplamda 21 akıllı telefona sunulacak. Android Q ile Google, katlanabilir telefonlar ve 5G için destek sağlıyor. Daha önce piyasaya sürülen cihazlara da yüklenecek olan Android Q Beta, anlık altyazı, akıllı cevap, karanlık tema, gelişmiş gizlilik ayarları, odak modu ve daha fazlası gibi yeni duyurulan özellikler ekliyor.

Hangi Telefonlar Android Q Beta Güncellemesini Destekliyor?

Yeni Android Q Beta 3 güncellemesini resmi olarak destekleyen tüm akıllı telefonların listesi aşağıdadır:

  1. ASUS ZenFone 5Z
  2. Essential Phone (ya da Essential PH-1)
  3. Google Pixel
  4. Google Pixel XL
  5. Google Pixel 2
  6. Google Pixel 2 XL
  7. Google Pixel 3
  8. Google Pixel 3 XL
  9. Nokia 8.1
  10. Huawei Mate 20 Pro
  11. LG G8 ThinQ
  12. OnePlus 6T
  13. OPPO Reno
  14. Realme 3 Pro
  15. Sony Xperia XZ3
  16. Tecno Spark 3Pro
  17. Vivo X27
  18. Vivo NEX S
  19. Vivo NEX A
  20. Xiaomi Mi MIX 3 5G
  21. Xiaomi Mi 9

Android Q’nun geliştirici sürümünde birçok Çinli üreticiyi görmek güzel. Ancak Samsung, yukarıdaki listede eksik olan ana şirketlerden birisi. Bununla birlikte tam olarak hangi ülkeye ne zaman gönderilir. Ayrıca beta derlemesinin bilinen bazı sorunlarla geldiğini ve çoğunlukla kararsız olacağını da bilmeniz gerekir.

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