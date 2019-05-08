Hangi Telefonlar Android Q Beta 3 Güncellemesini Destekliyor?

Google I/O 2019 etkinliğinde, Google tamamen yeni Android Q Beta 3 güncellemesini duyurdu. Bugüne kadar, Android Q Beta yalnızca Google Pixel akıllı telefonlar için kullanılabilir durumdaydı. Şimdi ise durum biraz değişti.

Şu anda Android Q Beta 3 güncellemesi, 12 farklı şirketten toplamda 21 akıllı telefona sunulacak. Android Q ile Google, katlanabilir telefonlar ve 5G için destek sağlıyor. Daha önce piyasaya sürülen cihazlara da yüklenecek olan Android Q Beta, anlık altyazı, akıllı cevap, karanlık tema, gelişmiş gizlilik ayarları, odak modu ve daha fazlası gibi yeni duyurulan özellikler ekliyor.

Yeni Android Q Beta 3 güncellemesini resmi olarak destekleyen tüm akıllı telefonların listesi aşağıdadır:

Android Q’nun geliştirici sürümünde birçok Çinli üreticiyi görmek güzel. Ancak Samsung, yukarıdaki listede eksik olan ana şirketlerden birisi. Bununla birlikte tam olarak hangi ülkeye ne zaman gönderilir. Ayrıca beta derlemesinin bilinen bazı sorunlarla geldiğini ve çoğunlukla kararsız olacağını da bilmeniz gerekir.