Hangi Telefonu Almalıyım?

Telefon almaya karar vermek kolay fakat hangi telefonu alacağınıza karar vermek çok zordur. Bunun en büyük sebebi de hemen hemen her akıllı telefonda benzer özelliğin ve şık tasarımın olmasıdır.

Bu makalede size akıllı telefon seçiminizi doğru yapmanız için gereken bir kaç adımdan bahsedeceğim. Bu adımları yaparak size en uygun akıllı telefonu seçeceğinize emin olabilirsiniz.

İlk adım bütçe ve ilk olarak bir telefona ödeyeceğimiz tutarı belirlememiz gerekiyor. Bu net bir rakam olabilir ya da belirli bir fiyat aralığı olabilir. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir husus vardır.

Bütçenizi belirlerken (+/-) altına ya da üstüne çıkabileceğinizi unutmayın. Şöyleki 2.000 TL’ye alınabilecek bir telefon belirlediniz fakat 2.300 TL’ye çok daha üstün özelliklere sahip bir akıllı telefon olabilir? Kimse bunu kaçırmak istemez. Ya da tam tersi bir durum yaşanabilir. 2.000 TL‘ye bütçeniz var ve kıyaslama yaptığınızda 1.750 TL’ye aynı özellikte bir telefon buldunuz? Neden 250 TL cebimde kalmasın :) Ayrıca bkz: 2.000 TL altı telefonlar

İkinci adım ise alacağını telefonun nasıl bir kameraya sahip olacağıdır. 48 MP bir kameranın 12 MP çözünürlükte bir kameradan daha iyi olduğunu söyleyemeyiz. Burada önemli olan bir kaç detay vardır. Lenslerin kalitesi, diyafram açıklığı, yazılımı, geniş açı destekliyorsa derecesi, 4K mı yoksa full HD mi video kaydı yapıyor ya da saniyede 30 kare mi yoksa 60 kare mi çekiyor. Bu detayların hepsi önemlidir.

Burada yapmak istediğimiz şey bütçemizi belirledikten sonra bu bütçe aralığındaki telefonların kamera performanslarına bakmak. düşük diyafram açıklığı daha fazla ışık alacağı için iyidir. Çift kamera kurulumu her zaman avantajdır. (2. kamera genelde derinlik ve de geniç açı olarak kullanılmaktadır) Fakat Google Piksel 3 ve iPhone XR’da olduğu gibi bazı kameralar 2. bir kamera olmadan da çok güzel fotoğraflar elde edebilir. Ayrıca bkz: En iyi Kameraya Sahip Telefonlar

Sonuç olarak mevcut bütçemiz çerçevesinde en iyi kamera performansı sunan telefonları da listemize yazıyoruz.

Üçüncü sırada işlemciler var. RAM burada çok fazla önem arz etmeyebilir. En doğru sonucu karşılaştırma testlerinden alabiliriz. Örneğin Antutu bize telefonun hızı ile ilgili en iyi sonucu veren testlerden biridir. Bir diğeri ise Geekbench tesleridir. Bu testler hangi telefonun daha hızlı olduğu bilgisini verecektir. Sizin tek tek hangi işlemci daha iyi ya da bunun RAM’i daha yüksek demenize gerek yok.

Dördüncü kriter tasarım ve tasarımın getirdiği bazı özellikler. Son dönemde kablosuz şarj teknolojisi oldukça popüler hale geldi. Akıllı telefonların çoğunun da kablosuz şarj olabilmesi için arka tarafının cam kullanılarak yapılması gerekmektedir. Bu nedenle arka tarafı cam ve çerçevesi alüminyumdan üretilmiş telefonlar her zaman bir adım öndedir.

Ayrıca bkz: En iyi Android Telefonlar

Tasarım olarak bir diğer unsur ise ekran/gövde oranıdır. Burada en yüksek oran tasarımı en şık algısını verebilir. Son olarak akıllı telefonların neredeyse çoğunda çentikli tasarım kullanılmıştır. Bazı telefon üreticileri pop-up ya da ekranın üzerinde kamera deliği (samsung s10) gibi çeşitli tasarımları da kullanmaktadır. Fakat en yaygın olanı su damlası çentiğidir.

Son olarak bakmanız gereken özellikler ise USB Type-C, NFC, Batarya kapasitesi, hızlı şarj, suya ve toza dayanıklılık olmalıdır. Fakat bunlar artık telefonun süsü diyebileceğimiz son kritlerlerdir. Yukarda anlattıklarımızı sırasıyla yaparsanız size en uygun akıllı telefonu bulacağınıza emin olabilirsiniz.