Harman Kardon Invoke, Bugün 199 Dolara Satışa Sunuldu

Microsoft ve Harman Kardon nihayet Invoke akıllı hoparlörünü piyasaya süreceklerini açıkladılar ve cihaz bugün satışa sunuldu. Yayın tarihi, fiyatı ve özellikleri, Microsoft’un kazara çevrimiçi Mağazasında bir liste yayınladığı birkaç hafta önce sızmıştı.

Google’ın Home, Amazon’un Echo ve Apple’ın yakında piyasaya sürdüğü HomePod ile rekabet eden ilk Cortana destekli akıllı hoparlör. Doğal olarak en önemli özellikleri, hatırlatıcıları ayarlayabilmeniz, yapılacaklar listeleri oluşturabilmeniz ve daha pek çok şey yapabilmeniz ve hepsinin bilgisayarınız, telefonunuz ve Xbox One ile senkronize edilmesi. Ve tabii ki tersi de olabilir, burada Xbox’ınıza bir hatırlatıcı ayarlayabilir ve çağrı üzerine uyarı alabilirsiniz.

Ayrıca müzik dinlemek için de kullanmak isteyecekseniz, Harman Kardon’un premium ses alanında lider olduğunu unutmamak lazım. Ne yazık ki, şu anda Cortana yalnızca Spotify, TuneIn ve iHeart Radio ile entegrasyonu destekliyor ancak Pandora desteği de çok yakında geliyor.

Invoke da sadece iki renk seçeneği bulunuyor: Grafit ve İnci / Gümüş. 199 $‘dan başlayarak bugünden itibaren Microsoft Mağazasından alınabilir ancak yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunuluyor.