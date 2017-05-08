Harman Kardon Yeni Cortana Destekli Hoparlörü Invoke’u Ortaya Çıkardı

Aralık ayında Microsoft ve Harman Kardon, Amazon’un Echo ve Google’ın Home cihazına benzeyecek Cortana tarafından desteklenecek yeni bir cihaz duyurdular. O zamandan beri, Invoke olarak adlandırılacağı ve birden fazla müzik servisini destekleyeceği gibi bilgiler ortaya çıktı.

Firmanın web sitesinde Invoke için bir ürün sayfası yayınlayınca cihazın eksiksiz bir görüntüsü ortaya çıktı. İlk Thurrott.com‘dan Brad Sams tarafından görülen sayfada cihazın bu sonbaharda geleceğini söylüyor.

Invoke ile, “büyüleyici Harman Kardon sesi” ile “Skype’de görüşme yapabilecek“, “Müziğinizi sesinizle kontrol edebilecek” ve “Cortana ile işlerinizi halledebileceksiniz“. Gerçekten de, bu işlevlerde diğer cihazlara göre bir sürpriz yok.

Burada yeni olan, Amazon Echo’ya benzeyen, hoparlörün tam tasarımını görebilmemiz. Resimlere bakılırsa cihaz siyah ve gümüş renginde olacak.

Bu aslında şirketin ilk akıllı hoparlörü olmayacak. CES’e bakarsak Lenovo, 179.99 dolarlık özel bir Harman Kardon baskısıyla bir dizi Alexa destekli Smart Assistant cihazını duyurdu. Ne yazık ki, Invoke için hâlâ geçerli bir fiyatlandırma yok, bu nedenle nasıl karşılaştırıldığını göremiyoruz.

Microsoft‘un Build 2017 geliştirici konferansı Çarşamba günü başlıyor ve gelecek Cortana hoparlörleri ve Invoke hakkında daha fazla şey duyabiliriz.